Zegna a “BIS – il weekend del gusto”: "Anche attraverso il cibo possiamo dimostrare la nostra eccellenza", FOTO

"Oggi compiamo il primo passo per fare vedere come anche attraverso il cibo possiamo dare la dimostrazione della nostra eccellenza". Ha esordito così il presidente della Fondazione BIellezza Paolo Zegna in apertura del Convegno a Città Studi oggi 6 maggio "Il Biellese che verrà: Cultura e Saperi, Natura e Sapori”, con moderatore Paolo Massobrio, Giornalista e Presidente del Club Papillon.

L'evento è inserito nel programma di “BIS – il weekend del gusto”, l'evento diffuso tra enogastronomia e cultura ideato da Fondazione BIellezza in partnership con BiWine e Bolle di Malto, con il sostegno del GAL Montagne Biellesi e del Comune di Biella - Città Alpina in città fino a domenica.

"Noi crediamo con orgoglio di avere tante cose da dire - ha continuato Zegna - e cerchiamo di farlo unendo le voci e con umiltà. Il cibo per noi può giocare un ruolo molto importate e attirare molti turisti".

Il sindaco Claudio Corradino ha portato i saluti della città: "Per me è emozionante perchè Biella non era nota per sapere fare squadra, mentre da quanto è diventata Città Creativa Unesco finalmente la situazione è cambiata. E la Fondazione BIellezza è diventata un po' il motore di questa trasformazione. Il Biellese deve solo imparare a vendersi meglio".

"Guardiamo al futuro con serenità - ha dichiarato il consigliere Regionale Michele Mosca - . Dobbiamo uscire dalla logica di essere l'ultima provincia dell'impero".

"Quando il Biellese riesce a fare squadra può ottenere importanti risultati - ha esordito Giovanni Vietti Presidente dell'Unione Industriale Biellese - . Investire nell'industria turistica ci porterà a reinventare il nostro territorio senza stravolgerlo".