Birra biellese protagonista al Concerto del 1º maggio

Bolle di Malto nasce nel 2015 per valorizzare la birra artigianale e il territorio biellese. Immediatamente si coglie il potenziale del progetto, che già nel 2015 raccoglie 6mila persone per il Piazzo. Il continuo impegno e l'amore che Raffaele e gli altri volontari mettono ogni giorno nel progetto, li vede ripagati quest'anno, come ospiti al Concertone del Primo Maggio a Roma.

Questa esperienza non ha fatto che accrescere l'interesse nel consumo di birre artigianali che, come spiega Raffaele, è dovuto al fatto che la birra artigianale è un prodotto unico, frutto della creatività e del lavoro del suo birraio.

Raffaele ricorda inoltre di partecipare all'evento "Bolle di Malto" che si svolgerà dal 25 al 29 agosto 2022 in Piazza Martiri della Libertà, ma se volete già fare un assaggio delle birre da loro proposte potete trovarli il 6-7-8 maggio in Piazza del Monte.



Di seguito il video con l'intervista a Raffaele Abbattista che racconterà il suo amore per Biella e per la birra, naturalmente!