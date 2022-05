Alberto Pernici: “Alcuni piccoli accorgimenti possono aiutarci a risparmiare”

In questo particolare momento storico, in cui i costi delle materie prime sono sempre più in aumento, in un'ottica di salvaguardia dell’ambiente gli operatori del settore energetico cercano di sensibilizzare maggiormente la popolazione consigliando di porre un’attenzione scrupolosa verso ogni genere di possibilità, che possa far risparmiare ma sempre nel rispetto ambientale.



Alberto Pernici, titolare dell’azienda ECP Energy - società che si occupa di commercio di gas GPL, caldaie ed impianti a gas per auto - monitora quotidianamente il mercato energetico nella ricerca di soluzioni ottimali per migliorare, sempre di più, il servizio fornito alla clientela, sia in termini di tariffe della fornitura che come assistenza tecnica. Alberto, ove possibile, cerca di applicare prezzi di fornitura sui carburanti su misura dei clienti con un occhio di riguardo alle modalità di pagamento delle forniture, applicando flessibilità e prezzi calmierati.

“In questo momento, in cui il gas naturale ha subito aumenti insopportabili, cerchiamo di aiutare l’utilizzatore a trovare la soluzione alternativa migliore per la propria realtà, proponendo la trasformazione dei loro impianti con altri di nuova generazione, cercando di ottimizzare al massimo i costi di utilizzo ed i consumi, soprattutto per quel che riguarda i settori industriale e agricolo, con molte soluzioni alternative - spiega Alberto. - Per questo motivo sono disponibile a consulenze gratuite”.

Quali accorgimenti possiamo adottare per risparmiare?

Per ottimizzare i costi della bolletta, Alberto suggerisce di fare attenzione, in primo luogo, alla coibentazione della propria abitazione (cappotto, coibentazione del tetto e doppi vetri), in quanto queste soluzioni aiutano a limitare le dispersioni di calore inutili; consiglia inoltre l’installazione di caldaie di nuova generazione – sia a metano che a GPL – di tipo a condensazione, per abbattere ulteriormente i consumi di gas e, allo stesso tempo, l’inquinamento in quanto utilizzano tutto il calore che producono, senza sprechi. Un’attenzione particolare deve essere fatta alla programmazione degli orari di accensione delle caldaie: a differenza di come si può pensare, spegnere completamente e riaccendere la caldaia in più momenti della giornata può portare – anziché ad un risparmio – addirittura ad un maggiore consumo, in quanto la caldaia viene sottoposta ad un continuo lavoro per raggiungere nuovamente le temperature impostate quando si è presenti a casa. Perciò meglio impostare (quando non si è presenti o di notte) una temperatura di poco inferiore (massimo 3 gradi) a quella di solito utilizzo. Infine, da non dimenticare l’attenzione agli sprechi: è importante risparmiare acqua, non soltanto quella calda, perché oltre al fatto che rappresenta un bene prezioso da salvaguardare, aumenta i consumi di gas in modo esponenziale.

“Ricordo che sono sempre in vigore gli incentivi statali che comprendono anche la sostituzione della caldaia se di tipologia a gas e di nuova generazione (risparmio del 30% da una caldaia divecchia generazione) e sugli infissi (sostituzione vetri con vetri doppi) che fanno risparmiare, anche questa scelta, il 25% di riscaldamento. Gli incentivi sono accessibili anche se unici interventi – conclude Alberto – cioè anche se si tratta di acquisti separati da una ristrutturazione generale dell’abitazione”.

