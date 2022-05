Pollone, al via la mostra dedicata agli artisti biellesi

Terra, luce e colore è il nome della mostra in partenza a Pollone nel weekend, con inaugurazione fissata domani, sabato 7 maggio per le 21 in piazza Delleani 3, presso le sale espositive delle ex scuole elementari. Organizzata dalla Pro Loco e dal Comune, l’esposizione sarà incentrata sulle opere degli artisti biellesi Mariagrazia Garella, Luciano Maron Pot e Roberto Curoso.



Dopo la serata inaugurale sarà possibile visitare la mostra fino al 19 giugno tutti i sabati e le domeniche dalle ore 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.