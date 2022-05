I concerti dell'accademia, alla Fondazione Perosi il flautista Davide Formisano

Davide Formisano, uno dei flautisti più acclamati al mondo, sarà ospite de "I concerti dell'accademia" stasera, 6 maggio, in duo con il pianista Alberto Magagni. L'appuntamento è atteso alle 20.45 nella Sala concerti dell'Accademia.

Ad aprire il concerto una meravigliosa, limpida, istintiva e frizzante Sonatina di Dvorak trascritta per flauto, ricca di spunti melodici inseriti in un contesto armonico quanto mai vario e mutevole. Se si dimentica del fatto che si tratta una trascrizione, nelle mani di Formisano suona come se fosse scritta per flauto.

A seguire, la Ballade per flauto e pianoforte che Martin scrisse nel 1939. “Le merle noir” di Messiaen chiude il primo tempo con un’opera piena di tensione, ma che conduce verso la pace e fascino della notte. A chiudere la Fantasia da concerto sulla Carmen, op. 25 per violino, nella trascrizione dello stesso Formisano per flauto e pianoforte.

Un’opera che non tradisce le atmosfere della Carmen in cui il violino/flauto canta, danza e seduce e fa rivivere tutti gli stati d'animo della gitana di Bizet, passione, amore, rabbia, astuzia, tradimento, sarcasmo, desiderio, sensualità, eccitazione.

DAVIDE FORMISANO, flautista. Nato a Milano nel 1974, si diploma in Flauto con Carlo Tabarelli, perfezionandosi con Glauco Cambursano, Bruno Cavallo, Jean Claude Gérard e Aurèle Nicolet. Suona con le più importanti compagini giovanili europee - l'Orchestra Giovanile Italiana, la Schleswig-Holstein Festival Orchester, la European Community Youth Orchestra. Nel 1995 ottiene il posto di Flauto solista nella Philormonisches Staatsorchester di Amburgo, ricoprendo nel 1996 lo stesso ruolo presso la Netherlands Radio Philarmonic Orchestra. Dal marzo 1997 al luglio 2012 è Primo Flauto Solista dell'Orchestra del Teatro alla Scala e della Filarmonica della Scala. Nel 2007 vince il concorso presso la Hoschule fur Musik di Stoccarda diventandone Haupt professor. Dal 2012 si dedica esclusivamente all'attività cameristica, solistica e didattica, collaborando con Bruno Canino, Radovan Vlatkovic, Philipp Moll, Sergio Azzolini, Fabio Biondi, Daniel Barenboim, Riccardo Muti, James Galway, Philippe Entremont, Thomas Sanderling, accompagnato dall'Orchestra Filarmonica della Scala, dalla Filarmonica di San Pietroburgo, dai Bayerischer Rundfunk, dai Dresdner Kapellsolisten, dai Cameristi della Scala, dalla Basel Rondfunkorchester, dalla Badische Staatskapelle. È vincitore di prestigiosi concorsi internazionali, tra cui il "G. Galilei" di Firenze, l'ARD di Monaco, il Concorso Internazionale "Città di Stresa", il Concorso "Jean-Pierre Rampal" di Parigi, dove ottiene il premio speciale della giuria. È docente dei corsi di Alto Perfezionamento presso l'Accademia Perosi di Biella. Tiene regolarmente masterclass presso l'Académie international d'ètè di Nizza e l'Hamamatsu Music Festival in Giappone.

ALBERTO MAGAGNI, pianista. Pianista e compositore, inizia all’età di cinque anni lo studio del pianoforte, diplomandosi a diciannove con lode e menzione speciale. Ha approfondito gli studi pianistici presso la Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo con, tra gli altri, Jean Bernard Pommier e Bruno Canino, di musica da camera con il duo Gulli Cavallo, Maurice Bourgue, Rocco Filippini. In seguito si è perfezionato anche con Martha Del Vecchio e Andrea Pestalozza. È stato premiato in numerosi concorsi nazionali e internazionali, esibendosi in numerose sale da concerto. Per quanto riguarda la musica da camera ha in repertorio tutte le composizioni dal duo al quintetto per archi e fiati e pianoforte, e buona parte della musica liederistica e del melodramma. È stato più volte invitato nelle giurie di vari concorsi internazionali, tra questi Lugano (Chamber Masterplayers), Stresa e Candelo. Ha conseguito il diploma in composizione principale con il M° Daniele Bertotto presso il Conservatorio “G. Verdi” di Torino e ha frequentato numerosi corsi di specializzazione con diversi docenti, tra i quali Gyorgy Ligeti. Come compositore ha al suo attivo brani di musica da camera e solistica, una sinfonia per orchestra e brani didattici.

Venerdì 6 maggio ore 20.45

Davide Formisano (flauto) Alberto Magagni (pianoforte) Sala concerti I piano, Accademia Perosi, Corso del Piazzo 24, Biella

Musiche di:

A. Dvorak

F. Martin

O. Messiaen

P. de Sarasate

E. Morricone

F. Doppler

Info: 01529040; segreteria@accademiaperosi.org .