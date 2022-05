Valdilana, tamponamento tra tre auto a Crocemosso: due donne in ospedale

Tre auto coinvolte, due donne ferite: è il bilancio del maxi tamponamento avvenuto intorno alle 9.30 di questa mattina, 6 maggio, a Valdilana.

Per cause ancora da accertare tre auto si sono scontrate lungo la Provinciale 232, in frazione Torello, in prossimità dell'abitato di Crocemosso: stando alle informazioni raccolte due donne sono state assistite dal personale sanitario del 118 e trasportate all'ospedale per alcuni accertamenti. La dinamica del sinistro è al vaglio degli agenti della Polizia locale di Valdilana, intervenuti sul posto anche per la gestione del traffico.