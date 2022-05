Scippo in centro a Cossato, è caccia al ladro: recuperato il bottino

Proseguono le indagini degli investigatori cossatesi che stanno battendo tutte le piste per dare un volto al solitario protagonista del furto con strappo commesso nei giorni scorsi in città. Nulla viene lasciato al caso. Ogni piccolo dettaglio passato al vaglio degli inquirenti.

In questo contesto, i Carabinieri, battendo a tappeto tutta la zona interessata, sono riusciti a rinvenire parte della refurtiva, occultata in un luogo poco distante da dove era stato commesso il delitto. Al riguardo è probabile che il malvivente, resosi conto della massima attenzione riservata al caso e della massiccia presenza delle autoradio dei Carabinieri impegnate nelle ricerche, aveva dovuto disfarsene in fretta e furia senza poi avere la possibilità di tornare sui suoi passi per recuperarla.

Dopo un attento inventario, i militari hanno invitato l’incredula vittima in caserma, dove le hanno fatto la piacevole sorpresa di restituirle i suoi averi, tra i quali 500 euro in contanti, alcuni effetti personali e le chiavi dell’abitazione. Dal Comando dell’Arma non rilasciano ulteriori dichiarazioni. Le indagini continuano.