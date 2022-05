Derubata del portafoglio a Vigliano Newsbiella.it ritrova i documenti e li consegna ai Carabinieri

"Non mi sono accorta di nulla ma fortunatamente è andata bene". Queste le parole della donna alla quale questa mattina del 6 maggio in un supermercato di Vigliano è stato sottratto da ignoti il portafoglio dalla borsa. "Fortunatamente i contanti non li avevo nel portafoglio e questa sera posso ritenermi fortunata".

La donna questa mattina, dopo essersi accorta del furto aveva prontamente bloccato le carte di credito e il bancomat, per cautelarsi da prelevamenti fraudolenti come va fatto in questi casi che purtroppo sono sempre più frequenti.

Nel pomeriggio di oggi i documenti sono stati rinvenuti da Newsbiella.it in Strada al Maglioleo probabilmente lanciati da un auto dai malfattori e consegnati ai Carabinieri della Stazione di Cossato i quali indagano sulla vicenda.