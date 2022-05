75enne biellese chiama il 112: “Sono sola”. E i Carabinieri vanno a farle compagnia

Si porta in serata alla stazione dei Carabinieri, la trova chiusa e contatta il numero di emergenza. Dietro la richiesta di soccorso? La solitudine, da contrastare con alcune parole di conforto e un po' di compagnia. E la disponibilità dei militari dell'Arma non è venuta meno.

Il bel gesto di solidarietà è avvenuto ieri sera, 5 maggio, a Masserano. Protagonista della vicenda una 75enne di Brusnengo, rimasta vedova e con figli e parenti residenti fuori provincia. Forse proprio la distanza dagli affetti più cari l'hanno indotta a prendere la propria auto e citofonare la stazione di Masserano per parlare con il personale in servizio.

Sul posto si è portata una pattuglia dei Carabinieri di Crevacuore che, per qualche ora, l'ha lasciata parlare in un flusso di ricordi e racconti della propria vita davvero toccanti. In seguito, l'hanno rincuorata e accompagnata alla macchina con la promessa di non farle mancare la loro disponibilità anche nei giorni che verranno.