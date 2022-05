Fiocco rosa all'Oasi delle Api: nei “Casiddos di Nuraghe Chervu” è nata una nuova regina

Nei giorni scorsi, la recente visita all’Oasi delle Api ha messo in evidenza la presenza nell’alveare di celle reali, segno di prosperità ma anche della inequivocabile volontà di voler sciamare per dare origine a una nuova famiglia.

“Ad evitare la fuoriuscita dello sciame, che avrebbe potuto insediarsi in qualche luogo inaccessibile e non recuperabile – ha dichiarato il dott. Paolo Detoma, presidente dell’Associazione Biellese Apicoltori - abbiamo provveduto a una divisione artificiale allocando in una nuova arnia una parte dei favi su cui sono presenti le celle reali”. Nei giorni successivi da una di queste celle è nata una nuova ape regina dando origine a una nuova famiglia che va ad affiancarsi a quella esistente.

Data della prossima visita guidata gratuita: lunedì 9 maggio, ore 19:00 (prenotazione, info e contatti: Idillio: 334 345 2685).