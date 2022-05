Biella, un mercatino solidale vintage per la festa della mamma

In occasione della Festa della Mamma, nei giorni di domani, sabato 7 e domenica 8 maggio presso le Aule Auliche di Cittadellarte a Biella, si terrà un Charity Vintage Market organizzato da Fondazione Clelio Angelino a favore del progetto di Raccolta Sangue da Cordone Ombelicale.

Il progetto della Fondazione Clelio Angelino di Raccolta Sangue da Cordone Ombelicale in collaborazione con ADISCO a Biella è attivo in accordo con l’Asl Bi, che consente il prelievo e la raccolta del sangue cordonale da destinarsi alla Banca Regionale, ospitata presso l’Ospedale Regina Margherita di Torino.

Appuntamento per domani, sabato 7 e domenica 8 maggio. Per le mamme che interverranno all’evento con il proprio bambino, di ogni età, è previsto un dono: il bracciale “Love” di Cruciani per AIL.

Al termine dell’evento verrà sorteggiato un gioiello donato da Gioielleria Boglietti di Biella.