A Città Studi parte "Cultural Heritage and Creativity for Tourism and Territorial Development"

A Città Studi parte il corso di laurea in inglese "Cultural Heritage and Creativity for Tourism and Territorial Development"

A Città Studi parte il corso di laurea Cultural Heritage and Creativity for Tourism and Territorial Development. I dettagli saranno dati solo nelle prossime settimane quando sarà presentato ufficialmente, ma l'annuncio è stato fatto dal presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella Franco Ferraris durante il convegno "Il Biellese che verrà: Cultura e Saperi, Natura e Sapori” che si è tenuto oggi 6 maggio a Città Studi.

"Si tratta di un corso di laurea magistrale in lingua inglese, della durata di due anni - ha spiegato Ferraris - . Un corso unico in Italia, ad accesso libero, che si propone di formare professionisti con una preparazione altamente interdisciplinare nel settore del turismo culturale. Le prospettive occupazionali sono diverse: dalla pianificazione di progetti di sviluppo territoriale in ambito culturale relativi a prodotti turistici, ad attività con cooperative e consorzi di turismo integrato, a gestione dei servizi di accoglienza nei beni culturali e ambientali".

I laureati del corso di laurea magistrale potranno anche svolgere attività di consulenza per gli enti locali e per le imprese impegnate nell'innovazione.