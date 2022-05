Biella: istituzioni e scuole ricordano Francesco Cusano, vittima della Brigate Rosse nel 1976, FOTO

La commemorazione in onore di Francesco Cusano, svoltasi nella giornata di giovedì 5 maggio a Biella, in largo Cusano, ed organizzata dal SAP, sindacato di autonomo di polizia, si inserisce all’interno di un contesto più ampio che propone una serie di eventi nel mese di maggio in ricordo di chi ha dato la vita per lo Stato, a partire dalle vittime delle stragi di Capaci e via D’Amelio, i magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.



Il Vice Questore Aggiunto Francesco Cusano morì nel lontano 1976, vittima delle Brigate Rosse nello stesso luogo in cui oggi viene commemorato. A partire dalle ore 09 il SAP era presente con un gazebo informativo, in modo da raccontare l’iniziativa ai passanti e a chiunque si fosse avvicinato incuriosito. Poco più di due ore dopo sono giunti sul posto Giuseppina Porcaro e Maurizio Cusano, moglie e figlio di Francesco.



Presente anche il Prefetto Franca Tancredi che, durante un discorso alle classi 5° delle sezioni I e J dell’istituto Bona, indirizzo turistico, ha rimarcato l’importanza del ricordo delle vittime e descritto il clima degli anni ’70 in Italia, noti come “gli anni di piombo”. Tra i partecipanti anche il Questore Claudio Ciccimarra, l’Arma dei Carabinieri, la Croce Rossa e il sindaco di Ternengo Francesco Vettoretto.



“Ringrazio tutti i presenti – commenta il segretario SAP Bruno Barone – per essersi uniti a noi in questa commemorazione e aver celebrato il ricordo di Francesco Cusano nonostante la giornata piovosa”.