Da Biella a Novara: Activ Motor organizza una parata Ducati. La partenza domani in diretta su NewsBiella.it

Una giornata dedicata ai “Ducatisti” e agli appassionati di motociclismo quella di domani, sabato 7 maggio, che Activ Motor di Gaglianico ha organizzato insieme alla sua sede di Novara e a tutti i Dealer Ducati nel mondo.

La giornata, infatti, sarà una parata dedicata alla community Ducati e al benessere dello stare insieme, panificata prima della partenza del grande evento World Ducati Week 2022, in programma a luglio. Il ritrovo sarà alle ore 9:30 presso la sede Activ Motor di Gaglianico, in via Camillo Cavour 57, e si prevede la partenza per le ore 10:00.

La partenza dei motociclisti verrà trasmessa in diretta nella prima pagina e nel canale Facebook della nostra testata NewsBiella.it.

Il percorso prevede la prima tappa passando dal centro di Biella, Chiavazza, Castelletto Cervo, Burolo, San Giacomo Vercellese, Recetto, San Pietro Mosezzo, con arrivo previsto alle 11:30 alla sede Activ Motor di Novara (Galliate).

Dopo una breve pausa pranzo alla Trattoria - Pizzeria Lion House, si riparte alle ore 14:00 con la seconda tappa, passando per Cameri, Momo, Fontaneto D'Agogna, Borgosesia, Valduggia, Gozzano, Gattico e Oleggio. Il rientro è previsto per le 16:30 presso Activ Motor di Novara per i saluti e qualche scatto fotografico.

Per maggiori informazioni: www.facebook.com/activmotor