Su Nuraghe e Frati Francescani Minori di Biella: solidarietà concreta per il popolo ucraino

Solidarietà per il popolo ucraino si concretizza a Biella attraverso la raccolta di beni che verranno portati direttamente nei luoghi del conflitto con apposito viaggio di missione in programma nei primi giorni di giugno.

Il Circolo Culturale Sardo e i Frati Francescani Minori del convento di San Sebastiano di Biella stanno raccogliendo i seguenti beni di prima necessità, segnatamente: pannoloni per adulti - assorbenti igienici - bende - cerotti - calze - t.schirt – boxer, e beni alimentari, quali: carne e tonno in scatola - zuppe pronte - cibo in busta – omogeneizzati.

Presso il Circolo Su Nuraghe, in via Galileo Galilei, 11, a Biella, raccolta venerdì 6 maggio (ore 21-23) – sabato 7 maggio (ore 16-18)

Presso la Basilica di San Sebastiano, in via Agostino De Fango, 4, a Biella, raccolta da martedì a venerdì, con i seguenti orari: 10:00-11:30; al pomeriggio;15:30-17 (sabato, domenica e lunedì non si raccoglie)

Per donazioni in denaro è possibile utilizzare l’IBAN: IT 07 J 06085 22300 000000147937, indicando come causale: UCRAINA. Per qualsiasi informazione è possibile contattare Padre Martin Martyniuk 3881957248.

I frati di Biella, in anticipo “benedicono e ringraziano per tutto il bene fatto per la nazione ucraina”.