“SPID In Ogni Dove Tour” fa tappa all’Ospedale di Biella

“SPID In Ogni Dove Tour” farà tappa all’Ospedale di Biella. Si tratta dell’iniziativa itinerante gestita dall’Associazione di Promozione Sociale MigliorAttivaMente, che ha come scopo l’attivazione facilitata e gratuita dell’identità digitale per i cittadini che ne sono sprovvisti e che necessitano di un supporto per completare la procedura.

L’iniziativa farà tappa a Biella dopo aver già toccato alcuni altri territori piemontesi. L’appuntamento è in programma mercoledì 11 maggio, dalle ore 10 alle 14, al Punto Informativo presso l'atrio centrale dell'Ospedale dell’ASLBI. I cittadini interessati nei giorni precedenti possono inviare una mail all’indirizzo info@migliorattivamente.org per la prenotazione dello SPID, fino a esaurimento posti. In breve tempo, al Punto Informativo, sarà così possibile attivare gratuitamente e in un unico momento la propria identità digitale (SPID), grazie al supporto di un incaricato al riconoscimento di MigliorAttivaMente. L’identità digitale sarà attiva, al più tardi, entro 72 ore lavorative dall’accesso allo sportello.

Lo SPID può essere richiesto da tutti i cittadini maggiorenni cittadini italiani – o dotati di permesso di soggiorno – residenti in Italia o all’estero. Lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) è lo strumento di autenticazione che permette a cittadini e imprese di accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati aderenti con un’identità digitale composta da credenziali (nome utente e password). Tra questi servizi, la consultazione del proprio Fascicolo Sanitario Elettronico.

Contestualmente, lo sportello dell’ASLBI sarà disponibile per supportare il cittadino nell’attivazione del Fascicolo Sanitario Elettronico. Per accedere al FSE è necessario essere in possesso di uno strumento di autenticazione tra: SPID, CIE-Carta d’identità elettronica o Tessera Sanitaria con lettore Smart Card.Il FSE è una cartella virtuale che permette di ricostruire la propria storia clinica, consultabile dal cittadino o dai professionisti sanitari, contenente le informazioni e i documenti sul territorio regionale (referti delle visite effettuate, lettere di dimissioni, verbali di Pronto Soccorso, tamponi, vaccinazioni e immagini radiologiche). Il FSE è disponibile sul sito internet Salute Piemonte.

Accedendo al proprio FSE è inoltre possibile ritirare i referti degli esami del sangue, prenotare visite ed esami, pagare i ticket e gestire gli appuntamenti di Prevenzione Serena.