Rosazza-Oropa chiusa per lavori fino al 13 maggio - Foto archivio newsbiella.it

Da giovedì 5 maggio a Biella, la Strada Provinciale 513 Rosazza–Oropa, dal km 7+600 al km 11+800 (Cascina Nocca), è chiusa al transito per permettere interventi di messa in sicurezza (ricostruzione muri in pietra di controripa, pulizia cunette e opere complementari) finalizzati alla riapertura a pedoni e biciclette nel tratto tra i km 2+600 ed 8.

Ad eccezione di sabati e festivi, la strada sarà chiusa fino al 13 maggio nella fascia oraria 7-18.