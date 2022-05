Il Prefetto di Biella riceve i neo-insigniti dell'onorificenza “Stella al Merito del Lavoro”

Oggi, 6 maggio, sono stati accolti dal Prefetto di Biella i cinque insigniti del Biellese al quali sono stati recentemente conferiti il titolo di Maestro del Lavoro:

– Deandrea Marina, azienda di appartenenza “Banca Sella Holding S.p.A.” Biella, 42 anni di servizio;

– Marsano Cosimo Giorgio, azienda di appartenenza “Filatura Astro s.r.l.”, 32 armi di servizio;

– Musiari Claudio, azienda di appartenenza “Banca Sella Holding S.p.A.” Biella, 45 anni di servizio;

– Saredi Piero, azienda di appartenenza “Banca Sella Holding S.p.A.” Biella, 32 anni di servizio;

– Zignone Maria Gabriella, azienda di appartenenza “Banca Sella Holding S.p.A.” Biella, 40 anni di servizio.

Sono stati decorati della Stella al Merito del Lavoro nell’ambito della cerimonia di consegna tenutasi a Torino lo scorso 1 maggio, presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino. Il Prefetto si è congratulato per l’onorificenza ricevuta, quale riconoscimento da parte dello Stato dell’impegno, dedizione, professionalità, capacità, profusi dai Maestri del Lavoro ed ha espresso parole di stima e compiacimento per il contributo offerto alla crescita del Paese ed, in particolare, del territorio biellese. All’incontro odierno ha partecipato, altresì, Liborio Schillaci, Console della Federazione dei Maestri del Lavoro di Biella, Sergio Foglia Taverna Vice Console della Federazione dei Maestri del Lavoro di Biella e l’Amministratore Delegato di Filatura Astro s.r.l.