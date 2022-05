Biella: la riqualificazione del Parco del Bellone al Piazzo affidata all'associazione WETREE

A giugno 2021 la giunta Corradino aveva approvato il progetto definitivo da 450 mila euro (390 mila attraverso fondi Por-Fesr e 90 mila con fondi propri) per la completa riqualificazione dell’area di accesso alla valletta del Bellone nel borgo storico del Piazzo. Nel pacchetto degli interventi ci sono un nuovo sistema a gradoni in terra armata, il rifacimento di tutta la pavimentazione con sistema drenante, l’introduzione di nuove barriere stradali, la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione pubblica, la regimazione e lo smaltimento delle acque e la tracciatura della segnaletica che delimiterà i posti auto.

Molti lettori ancora nelle ultime settimane però ci hanno ancora segnalato lo stato di degrado del vicino parco ai piedi del borgo. E ora il Comune ha affidato all'Associazione WETREE, la realizzazione di un progetto di riqualificazione dell'area verde, provvedendo alla pulizia della vegetazione e al ripristino delle staccionate. Volontà dell'associazione contenuta nella delibera approvata dall'esecutivo in merito, è anche quella di coinvolgere nell’iniziativa altre rappresentanze della società civile, al fine di disseminare la cultura sulla salvaguardia dell’eco-sistema ambientale. A interessarsi della questione è l'assessorato Ai Parchi e ai Giardini nella persona di Gigliola Topazzo, che si dice entusiasta della proposta, in quanto è ormai purtroppo evidente come l'area abbia necessità di una riqualificazione.

In particolare, l’Associazione WETREE, laddove interviene, sottopone al Sindaco l’adesione al “Patto verde”, quale vero e proprio “manifesto” di impegno a realizzare almeno quattro dei seguenti otto punti: Promuovere lo sviluppo di nuove aree verdi pubbliche, curandone anche la manutenzione; Valorizzare in tutte le iniziative la parità di genere e la competenza femminile; Sollecitare con appelli e incentivi i privati (commercianti, cittadini…) affinché contribuiscano con il verde all’abbellimento degli spazi di loro competenza visibili; Favorire con campagne di sensibilizzazione una mobilità sostenibile (in particolare camminare per raggiungere la propria destinazione) con l’obiettivo di stimolare uno stile di vita più sano; Patrocinare e promuovere programmi di educazione ambientale nelle scuole favorendo collaborazioni/accordi stabili con gli atenei della propria città; Sensibilizzare e promuovere tra i cittadini la raccolta differenziata, la cura e il rispetto degli spazi comuni e promuovere il riciclo e il recupero come alternativa allo spreco e al disuso; Istituire un Premio annuale “WETREE” all’associazione o ai cittadini meritevoli di aver contribuito alla manutenzione e all’incremento del verde nella propria città; Favorire una maggiore consapevolezza tra i cittadini di una visione circolare che unisca ambiente e salute per il benessere della comunità e delle future generazioni.