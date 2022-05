Gli allievi delle elementari di Occhieppo Inferiore e "L'uomo dei boschi"

Mercoledì 11 aprile si è svolto a Occhieppo Inferiore uno spettacolo all'aperto che ha interessato tutti gli alunni della Scuola Elementare di Occhieppo Inferiore, 9 classi per oltre 150 alunni.

L'evento era una commedia brevissima divertente di circa 8 minuti, presentata presso il Boschetto della Pace, un parco naturale su terreno privato che i proprietari Vito Bettin e Montarolo Claudia condividono con chi desidera passare il suo tempo in un ambiente naturale e gradevole e con gli alunni delle scuole presenti nel Comune, da quella dell'Infanzia alle Medie, per i quali è stata creata un'aula didattica all'aperto con 5 tronchi a semicerchio e una panchina di pietra immersi nel verde del parco. Due gli attori: Vito Bettin, operaio comunale, nei panni dell’Uomo dei Boschi, una creatura fiabesca simile ad un cespuglio, buono e mite; in duo con Carla Cappellaro, ex maestra di scuola d’infanzia, nei panni di una signora molto sicura di sé. La commedia è volta a far divertire i ragazzi pur fornendo un senso etico alla commedia nel finale di essa, teso a far superare il senso di diffidenza e pericolo che suscita l’approccio ad un essere diverso per aspetto e forma.

Le classi si sono avvicendate in tre gruppi allo spettacolo che ha riscosso un deciso successo, piacendo moltissimo ai ragazzi come pure agli insegnanti, aldilà delle aspettative vista l’assoluta inesperienza degli attori. A differenza di molti altri spettacoli, la commedia non ècostata nulla oltre alla fatica di reperire alcuni sacchi di foglie secche e l’impegno dei due improvvisati attori.

La commedia si terrà, salvo meteo avverso, anche presso il Comune di Occhieppo Superiore (uscita secondaria del cimitero) per il piacere delle 5 classi di alunni della locale Scuola Elementare.