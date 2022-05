Burcina, Il giardino paesaggistico dei Piacenza, la storia, le sue bellezze

Tra i pregi più importanti di un territorio, oltre all’ operosità della popolazione locale e al livello qualitativo della sua attività principale, vi è anche e soprattutto la bellezza paesaggistica. Il Biellese vanta molte note bellezze ambientali non soltanto legate alle sue Alpi, ma anche alla presenza di parchi, riserve e aree naturali custoditi dallo sviluppo umano e dall’ inquinamento, contenenti uno o più ecosistemi perfetti e ad alta biodiversità, di importanza fondamentale. In questo grandioso e pregevole panorama svetta senz’ altro il parco della Burcina, giardino storico sito nel territorio dei comuni di Pollone e di Biella, una dolce collinetta che gode di particolare rilievo non solo per l’ aspetto botanico ma anche paesaggistico: un laghetto romantico, le aree prative contornate da boschi come in zona Valfenera, la faggeta del Pian Plà, il viale dei liriodendri, la valle dei rododendri, l’ area mediterranea, le viste sulle montagne e la pianura che spaziano dal Monviso all’ Adamello.

Un luogo che già nel 1925 l’ avvocato Beppe Mongilardi lodò con una poesia intitolata «Tramonto alla Burcina», pubblicata nel 1927 e nei cui versi esaltò lo splendore del calar del sole ammirato e vissuto con beato compiacimento dai sentieri di quest’ area naturale protetta, pur senza riuscire a rendere giustizia alla sua magnificenza. Tra fine Settecento e inizio Ottocento in Europa si prese a discutere sul giardino all’ inglese, dibattito che in Italia partì dalle idee di Ercole Silva, Luigi Mabil e Ippolito Pindemonte. In realtà gli imitatori europei reinterpretarono molto le idee originarie, sfociando a metà Ottocento nel «parco elegante alla francese».

L’ imprenditore Giovanni Piacenza, nato nel 1811 a Pollone in una famiglia che deteneva un celebre lanificio, fu a sua volta toccato da queste tendenze ed ebbe l’idea di un parco dalle caratteristiche proprie. Nel 1848, insieme ai fratelli Delfino e Gregorio, acquistò gran parte dei terreni del bric Brucina, ossia «collina della brughiera» in biellese, adibiti a pascolo pubblico che il comune di Pollone di cui lui stesso era sindaco aveva deciso di vendere per riempire i propri forzieri. Immediatamente dopo iniziarono le prime piantumazioni, limitate ai versanti sud e ovest, mentre quello nord era già densamente popolato da boschi di castagni, frassini e larici: addirittura, Giovanni volle celebrare la concessione dello Statuto Albertino del 4 marzo 1848 piantando nei pressi del laghetto ben cinque esemplari di Sequoia sempervirens, albero che allora in Europa era sconosciuto.

L’imprenditore morì nel 1883, e alla guida del lanificio e nella gestione della Burcina gli successe il figlio Felice, che agì con costante impegno per oltre mezzo secolo arricchendo il parco immettendovi tigli, ippocastani, magnolie, faggi e castagni, con la creazione di macchie di arbusti al sole e all’ ombra e con l’ aggiunta di fogliami colorati. La realizzazione più prestigiosa e geniale fu però la conca dei rododendri, nel versante sudorientale, che conta tuttora oltre mille esemplari di ben duecento diverse varietà. Nel 1935 il comune di Biella acquistò la Burcina volendo aprirla a tutti i biellesi, ai turisti e più in generale a chiunque fosse interessato a un giardino di ampio respiro.

Felice morì tre anni dopo, alla veneranda età di novantacinque anni, mentre durante la Seconda Guerra Mondiale il parco visse il periodo più difficile della sua storia subendo l’ abbattimento di molti alberi, anche di pregio, per consentire il reperimento di legna da ardere. Dopo il 1945, la ripresa internazionale ebbe effetti benefici anche sul giardino paesaggistico dei Piacenza: Enzo, figlio di Felice, pur non potendo vantare più diritti sul parco non rinunciò all’ impegno costante di valorizzare e migliorare la creazione del nonno e del padre, in ciò che sentiva come una missione familiare, quindi ricoprì per anni l’ incarico di Presidente del Comitato di vigilanza sul parco adoperandosi nella realizzazione di un nuovo accesso dal lato ovest inaugurato nel 1950.

Supervisionò con la municipalità i lavori di costruzione della strada che conduce tuttora alla cima della collina, durante i cui scavi nel marzo 1959 vennero sorprendentemente alla luce i primi reperti archeologici. Pubblicizzò ampiamente l’ oasi in Italia e all’ estero, invitandovi i più famosi botanici europei, e dedicò le proprie ultime energie alla sostituzione degli alberi abbattuti e danneggiati dal violentissimo vento di phoen abbattutosi sul Biellese la sera del 21 febbraio 1967. Nel 1969 si impiantarono centosessantanove nuovi esemplari di rododendro sul versante orientale: su indicazione del comune di Biella la collezione fu posta nei pressi della cima della collina, rendendola visibile dalla città, e tre anni dopo si sancì la chiusura del parco alle automobili.

Con la costituzione nel 1980 della Riserva Naturale Speciale Parco Burcina Felice Piacenza da parte della Regione Piemonte, il giardino paesaggistico godette di una tutela, conservazione e valorizzazione dei suoi fondamenti naturali, ambientali e paesaggistici a un livello assai più ampi. Dal 1992 il consiglio direttivo del parco è presieduto da Guido Piacenza, figlio di Enzo, in una tradizione che perdura saldamente. Oggi, non si può nominare la Burcina senza suscitare un sentimento di apprezzamento della natura, anche poetico: settanta ettari di natura incontaminata si estendono su un’ altitudine compresa tra i cinquecento e gli ottocento metri sopra il livello del mare, due dei quali dedicati solo ai rododendri, la cui fioritura tra maggio e giugno è impressionante ed esplode in vari colori accesi come il rosso, l’ arancio, il viola, il carminio, il porpora.

Ma i rododendri non costituiscono il solo trionfo e attrazione di questo luogo d’ incanto: conifere e latifoglie esotiche crescono in abbondanza insieme a pini, aceri, abeti, sequoie, larici, cipressi, faggi, cedri libanesi e ad alberi dei fazzoletti. I fiori provengono da vivai del Belgio e della Francia, ma derivano da specie esotiche che crescono sui sistemi montuosi dell’ Himalaya e del Caucaso. La stessa area mediterranea, opera incompiuta di Felice Piacenza, rappresenta una nota di grande valore botanico, favorita dal microclima mite della zona, e che stanno portando i gestori ad un ampliamento per mezzo di nuovi cisti, ginestre e sughere. La variegata fauna del parco comprende svariate specie tra scoiattoli, ricci, volpi, tassi, lepri, passeri, pettirossi, merli, sparvieri, cornacchie, corvi comuni e imperiali.

All’ interno della riserva, dislocati lungo il percorso, si trovano alcuni edifici che ricalcano l’ architettura tipica delle abitazioni contadine del Biellese e della vicina Valsesia: un gruppo di piccole cascine e casini dai nomi curiosi adibitati alla custodia dei materiali per la manutenzione del giardino, generalmente a due piani che ospitavano al piano terra la stalla per i bovini, una cucina con camino e il cròtin, sorta di piccola nicchia ad uso cantina per la conservazione dei formaggi, mentre al piano superiore erano sistemate le stanze da letto con a fianco il fienile all’ aperto.

Tale «giardino paesistico» nel 1965 venne esaltato da Giuseppe Cavallo in «Il Parco Comunale ‘F. Piacenza’ alla Burcina»: «Per chi riesce ad inquadrare con lo sguardo e con il sentimento in questa splendida tavolozza di colori la visione più ampia dei tetti delle case delle vicine borgate o della città sfumata nella trasparente nebbia della lontananza, per chi guardando tra l’ intreccio dei rami e delle foglie riesce a vedere quei frammenti di cielo, lassù in alto, luminosi tra la scura cupola verde, per chi riesce a non rimpiangere, in tutta quella pace, la mancanza di bar, di locali da ballo, di sedie e di tavolini, ma riesce ad isolarsi dalle abituali preoccupazioni e a chiudersi in sé stesso, il meraviglioso Parco assume una nuova potente bellezza colma di un profondo senso poetico.

Ed è forse questo particolare aspetto della Burcina che noi biellesi ancora non comprendiamo.». Ma la Burcina, oggi conosciuta in tutto il mondo, non è solo una bellezza naturale, concentrata in un luogo potente per mezzo delle mani dell’ uomo da cui alle volte scaturisce la creazione anziché la distruzione, ma anche uno scrigno di tesori archeologici nascosti per secoli, solo di recente riemersi dalle sabbie del tempo. I primi ritrovamenti di materiale preistorico sul colle del 1959 portarono alla luce nei pressi della sommità una struttura in pietra che fece intuire la presenza di un castelliere gallico risalente ad un periodo compreso tra la fine del V e l’ inizio del IV secolo prima di Cristo.

La costruzione fu a lungo ritenuta una struttura abitativa ma poi se ne dedusse la natura sepolcrale grazie al ritrovamento al suo interno di un corredo funerario, comprendente una brocca a becco, un’ ascia e una lancia e accompagnato da alcuni frammenti di ossa del defunto con copricapo in cuoio e parti metalliche: la ricchezza del corredo e la complessa identità del defunto, un guerriero, contribuirono a fare della Burcina un luogo interessante da visitare. Le successive scoperte archeologiche, tra il 1967 e il 1991, valsero il recupero di esemplari ceramici degli inizi dell’ età del Bronzo, tra il 2200 e il 900 prima di Cristo, che comprovarono il periodo di fondazione dell’ insediamento sul colle nonché le influenze elvetiche transalpine nel Biellese.

Gli esperti supposero la presenza di un villaggio disposto su terrazzamenti naturali e artificiali per tutto il periodo compreso tra la fine dell’ età del Bronzo e la prima età del Ferro. Nel Buddhismo tibetano si parla di particolari luoghi considerati benefici e addirittura di potere, carichi energia positiva, ove è consigliato recarsi per riceverne l’ influsso benefico e poi trasmetterlo nella vita di tutti i giorni. La Burcina è senz’ altro uno di questi luoghi, capace di riportare molto facilmente i suoi visitatori al qui e ora, alla natura vera della vita in opposizione all’ artificialità del mondo urbano, collegandoli peraltro ad un passato così lontano che si confonde con la leggenda. Il valore del giardino paesaggistico dei Piacenza, sia botanico che archeologico, è davvero enorme, e costituisce uno dei patrimoni più preziosi in assoluto di cui l’ intero Biellese può e deve farsi vanto.