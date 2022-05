Brc: ultima partita della stagione in trasferta contro Rugby Parabiago

Ultima gara giocata della Stagione Sportiva 2021/2022 per Biella Rugby che, in trasferta, affronterà Rugby Parabiago domenica alle ore 15.30.

Una prova di forza fine a sé stessa quella in programma con i diretti inseguitori nella classifica di girone. Parabiago che al momento occupa il terzo posto con 51 punti, si trova a distanza di sicurezza: Biella, alla piazza d’onore è a quota 63 e anche un successo pieno, con cinque punti conquistati, non modificherebbe la zona podio. Per l’orgoglio dei gialloverdi, una vittoria confermerà che solo la capolista è stata in grado di batterli.

Nel girone di andata, giocato a Biella lo scorso 13 marzo, Biella aveva vinto sotto break 39-35, concedendo agli avversari il punto di bonus difensivo.

Marco Porrino, head coach Biella Rugby: “Andremo a giocare una partita che sulla carta non cambia nulla a nessuno dei due contendenti. Mi piace pensare però al prossimo incontro come un’occasione formativa, sia per noi che per Parabiago, un momento in cui poter schierare atleti che non hanno avuto fino ad oggi l’occasione di fare minutaggio. Sarà comunque un momento piacevole, per l’allenatore dei nostri avversari, l’ultima partita che disputerà in cabina di regia prima di cedere il posto al suo successore. Una partita che va vissuta come tutte le partite che chiudono una stagione: un’occasione per divertirsi e, forse per molti, l’ultima occasione per giocare con alcuni compagni prima che i ranghi si sciolgano e si inizi pensi alla stagione che verrà”.

Serie A. Rd. XVIII – 8.05.22. Amatori Alghero – VII Rugby Torino; Asd Rugby Milano – I Centurioni; Rugby Parabiago - Biella Rugby; Cus Genova – Pro Recco.