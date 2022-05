Biella 4 Racing prima di classe al Valli Ossolane con Luca Colongo

La 58^ edizione del Rally Valli Ossolane ha portato bene ai colori Biella 4 Racing, con il suo rappresentante in gara Luca Colongo, che ha colto la vittoria di classe R1 assieme a Cristian Lisato, sulla Citroen DS3 R1B curata da Worldmotors e griffata Eurospeed. Per loro inoltre la centoquattordicesima posizione nella classifica finale assoluta.

“È stato un rally tosto ed impegnativo”, esordisce Luca Colongo, “con prove tecniche e guidate, con un lungo trasferimento che spezzava molto il ritmo gara e non era facile adattarsi. Un plauso a Cristian, la tanta salita penalizzava la nostra DS3, ma nel misto guidato ci siamo difesi egregiamente, facendo il nostro. Non abbiamo avuto problemi, ci siamo divertiti, e siamo giunti in fondo, cosa che non è riuscita a molti equipaggi, e questo è già un gran bel obbiettivo raggiunto, incamerando punti importanti per il CRZ. Ora vedremo cosa ci riserverà il resto della stagione”.

Si disputerà questo fine settimana, per la precisione sabato 7 maggio, il 9° Trofeo “Valli Biellesi”, gara di Regolarità Classica valida per il Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche con abbinata Regolarità Turistica. E sarà proprio nella prova di Regolarità Turistica che il portacolori B4R Roberto Tosi terrà i tempi di gara a Maurizio Crapa, su Lancia Fulvia targata A.P.V. Classic. Ad attenderli 35 PC, più la novità della Aci Storico Power Stage Classic, con tre rilevamenti, per un totale di circa 190 chilometri di gara.

Domenica 8 maggio, invece, sarà Paolo Canova a portare le insegne della Scuderia Laniera al 2° Memorial “Ciao Cappe!”, manifestazione a scopo benefico, che lo vedrà impegnato con la sua fida Subaru Impreza WRX, con al suo fianco Patrizia Magliola.