4Enduro, il biellese è uno spettacolo

Riparte la stagione degli eventi primaverili sul territorio. Prossimo appuntamento: domenica 8 maggio la gara nazionale 4Enduro a Valdilana (tra Trivero e Bielmonte, nell’Oasi Zegna), il più adrenalinico tra gli eventi in mountain bike. Circa 400 atleti provenienti da tutta Italia si confronteranno sulle impegnative discese del Bike Park Oasi Zegna, destreggiandosi con le loro “superbike” ammortizzate. Uno spettacolo per gli atleti ma anche per chi vorrà più semplicemente guardare e vivere con loro gli emozionanti momenti.



L’enduro bike è una disciplina impegnativa, da affrontare se preparati tecnicamente e atleticamente. Il Biellese si conferma uno dei territori più indicati per questa disciplina e la gara 4Enduro può essere un’occasione per vivere (anche da spettatori) queste entusiasmanti evoluzioni. Eventi come questo, insieme alle competizioni storiche del territorio come Prevostura e Serra Bike, rappresentano un vero e proprio spettacolo in grado di animare il territorio durante tutto l’anno. Competizioni partecipate e sentite dal modo degli agonisti e degli appassionati di tutta Italia, spesso poco seguite dal pubblico locale. Per questo motivo, uno degli obiettivi di BiCi - Biella Cicloturismo (Progetto Turistico di Fondazione BIellezza e Atl Biella legato al mondo delle due ruote), è promuovere questi appuntamenti sportivi con l’obiettivo di far appassionare il pubblico Biellese e non solo. L’organizzazione di questi eventi permette al pubblico di seguire le gare in tutta sicurezza e offre l’opportunità di passeggiare in zone spesso poco conosciute, all’aria aperta e in splendidi boschi, con lo spettacolo adrenalinico offerto dagli atleti come sfondo.



Il circuito 4Enduro è l’occasione per organizzare sul territorio il proprio fine settimana, alternando visite o escursioni a seguire le affascinanti fasi della gara 4enduro. Lo sport come volano per scoprire e conoscere il territorio: seguendo un evento molto specialistico ci si avvicina a luoghi magari non conosciuti, si impara a conoscerli e si torna per approfondire la visita.



L’appuntamento è per domenica 8 maggio al Centro Zegna di Trivero Valdilana, punto di partenza per gli atleti.

Info: oasizegnamtbenduro@gmail.com +39 335 591 3796.



Fondazione BIellezza è accanto allo sviluppo del territorio, che passi attraverso i grandi eventi così come attraverso le piccole e grandi iniziative organizzate dagli operatori locali.



Attraverso discipline compatibili con la natura dei luoghi e con una particolare attenzione alle tematiche di sostenibilità, Fondazione BIellezza promuove il Biellese ad un pubblico eterogeneo prevalentemente residente in Lombardia, Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta, Svizzera. Per ogni target proposte mirate e dedicate, capaci di attrarre anche un pubblico sofisticato, che può trovare nel biellese un’alternativa alle tradizionali destinazioni turistiche, spesso affollate o meno autentiche.



Gli eventi come 4Enduro possono generare indotto immediato: iniziative con partecipanti molto mirati sono in realtà occasioni per ritrovarsi con gli amici programmando un fine settimana tra sport, aria aperta, buon cibo e divertimento.



L’evento 4Enduro sarà seguito da altri grandi appuntamenti: il campionato italiano XCO a luglio in Oasi Zegna, la Prevostura a settembre e Serra Bike in ottobre.



4ENDURO



4 Enduro è formato da un gruppo di persone appassionate della mountain bike che hanno creato un nuovo circuito composto da 4 competizioni disposte su un comprensorio con tracciati molto variegati, piste di lunghezze differenti per difficoltà e dislivelli, per accontentare riders con varie preparazioni e aspettative. Il progetto ha visto la partecipazione di campioni come Alex e Denny Lupato, Davide Sottocornola e Matteo Raimondi, nomi molto noti nella disciplina dell’Enduro MTB, che fungono da testimonial d’eccellenza per la disciplina e per il territorio.



FONDAZIONE BIELLEZZA



Fondazione BIellezza è impegnata nella valorizzazione turistica e nello sviluppo delle potenzialità del territorio biellese che possano attrarre investimenti, nuove occasioni imprenditoriali, sviluppo di servizi, occupazione. E’ una Fondazione di origine privata fondata a febbraio del 2020 ed aperta a nuovi sostenitori che ne valorizzino l’utilità in ambito turistico, formativo, ambientale e sociale.

I progetti e le iniziative sostenute si integrano con quelle già presenti sul territorio, stimolando una trasformazione concreta, sostenibile e consapevole del tessuto urbano e del territorio più allargato, sia in ambito pubblico sia privato. Fondazione BIellezza crede e investe nella valorizzazione del contesto: migliorando le condizioni nelle quali si opera, si migliora la qualità e la quantità del proprio lavoro.

Fondazione BIellezza produce attività filantropica ed eroga contributi per costruire progetti ed iniziative che possano rapidamente autosostentarsi. La conduzione è affidata a capi progetto e gruppi di lavoro specifici che individuano le iniziative più meritevoli in una visione a medio-lungo termine e che creino dialogo e sinergie sul territorio.