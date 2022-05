TeamVolley: serie C in vetta alla classifica

Non era mai successo prima. Nella storia sportiva del TeamVolley non era mai capitato che la formazione biancoblù di Serie C chiudesse la regular season in vetta alla classifica del proprio girone. Una posizione, quella conquistata da capitan Sara Gaito e compagne, che permette alle biellesi d'iniziare l'avventura playoff con il vantaggio di giocare tre partite su cinque tra le mura amiche del palasport di Lessona.

In palio c'è una posta altissima: la promozione in Serie B2, un traguardo che ad inizio stagione non era propriamente nei piani della società, ma che oggi, a ben vedere e con la dovuta scaramanzia, sembra non essere poi così irraggiungibile. L'ultima partita di campionato, vinta 3-0 in casa, ha messo in evidenza ancora qualche ombra nella condizione delle atlete allenate da coach Fabrizio Preziosa, ma è altrettanto vero che, a questo punto, non provarci a spiccare il grande salto sarebbe un delitto. Ci crede la società, ci crede lo staff tecnico e, soprattutto, ci crede il gruppo-squadra.

Il cammino del bonprix TeamVolley nel girone playoff inizierà sabato prossimo 7 maggio, in trasferta, contro le torinesi di SAFA 2000. Un esordio in cui è già vietato sbagliare, dal momento che sarà promossa solo la prima del girone: in poche parole, chi vuole staccare il pass per la categoria superiore dovrà vincere tutte e cinque le gare in calendario. Per il momento, in attesa di questo "debutto", abbiamo fatto quattro chiacchiere con i protagonisti dello storico risultato raggiunto, sia sul versante del club che sulla sponda della squadra.

«Negli anni passati - ricorda il presidente Mauro Gualinetti - ci abbiamo già provato qualche volta, ma quest'anno, strada facendo, ci siamo accorti di poter puntare a questo obiettivo. All'inizio della stagione c'erano tante incognite, anche se conoscevamo il nostro valore. Già a Natale ci siamo resi conto di avere una buona squadra, gioco e risultati ci davano ragione. Poi ci siamo complicati un po' la vita: la sospensione per Covid non ci ha fatto bene, così come gli infortuni. Dopo la sconfitta di Collegno abbiamo parlato con le ragazze, ci siamo guardati in faccia e ci siamo chiesti: qual è oggi il nostro obiettivo? Adesso siamo lì, arrivare primi del girone vuol dire avere tutte le carte in regola per giocarsela. Siamo molto carichi, consapevoli del fatto che andremo ad affrontare le squadre più forti del Piemonte. Una partita per volta, ma non possiamo sbagliare, se vogliamo centrare il nostro obiettivo, che è quello di salire in B2. Abbiamo un'ottima chance, e dipende solo da noi. Non siamo ancora a posto, ma non possiamo pensare a dare tutto quello che abbiamo dentro».

Tra gli artefici di questo storico risultato c'è sicuramente il ds Marco Motto, che l'estate scorsa, in collaborazione con coach Fabrizio Preziosa, ha costruito questo gruppo vincente: «Siamo molto soddisfatti per il raggiungimento di questo obiettivo. Arrivavamo da due anni difficili a causa della pandemia, che ha complicato anche questa parte delle nostre vite, e proprio per questo siamo felici per le nostre ragazze, che hanno strameritato questo risultato. Per tutto l'impegno che e la costanza che hanno saputo dimostrare pur nel rispetto di tutte le prescrizioni anti contagio. Sicuramente gli infortuni ci hanno creato qualche piccolo intoppo, ma il gruppo squadra, essendo molto coeso e compatto, ha saputo superare anche queste difficoltà. Siamo molto soddisfatti del lavoro immenso svolto da tutto lo staff tecnico che ruota intorno alla Serie C, e siamo quindi felici che anche loro siano riusciti a togliersi questa bella soddisfazione. Certamente i risultato fanno bene a tutto il nostro ambiente, non solo alla prima squadra, perché sono soddisfazioni che ci aiutano ad andare avanti e a ripartire ogni anno con sempre maggiore impegno. Infine, ma non ultimo, un pensiero ai nostri sponsor, nella speranza che anche per loro questo primo posto possa essere una piccola soddisfazione per l'aiuto che ci danno permettendoci di portare avanti la nostra attività societaria».

Sara Gaito, capitano del bonprix TeamVolley, non nasconde la sua gioia, anche se la testa è già ai playoff che iniziano sabato prossimo, in trasferta: «È sicuramente una bella soddisfazione chiudere la regular season in vetta alla classifica. Un risultato sudato, faticato, anche un po' inaspettato. Siamo felici del percorso svolto fino a qui, ora si ritorna alla linea di partenza, iniziando quasi un nuovo mini campionato a parte. Sarà importante rimanere con la testa sul collo, lucidi, giocarci bene le nostre carte, ed essere pronti a soffrire ancora, come dice sempre coach Preziosa. Ci aspettano cinque partite, tre in casa e due fuori, in cui giocarci tutto. Personalmente, è un emozione essere arrivati fin qui, al primo posto, fra quelle che sento essere le mura di casa. Avanti tutta!»

Letizia Gualinetti ha dato un grosso contributo a questo primato in classifica: «Siamo molto felici, abbiamo raggiunto un obiettivo davvero molto importante, tirando fuori "fame" e carattere. La sconfitta di Collegno ci ha dato gli stimoli giusti per chiudere al meglio questa regular season. Ora siamo pronte per il nostro girone di playoff, siamo anche emozionate, bisogna ammetterlo. A me è già capitato altre volte di giocare dei playoff, ma per alcune delle mie compagne è la prima volta. Per quanto mi riguarda, posso dire che sono felice di iniziare la seconda parte di stagione con questo gruppo fantastico. Sarà sicuramente un'esperienza indimenticabile, a prescindere da come andranno le cose, però siamo sicure di volerci provare con tutto l'impegno e la determinazione che ci contraddistinguono».