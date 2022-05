Continua la rassegna di eventi "Fluviale", nel weekend il terzo appuntamento del 2022

Dopo aver affrontato i temi del fiume come bene comune e la connessione tra il fiume e la sfera femminile, per il terzo evento dell'edizione 2022 esploriamo il mondo vegetale e dei microrganismi che abitano nell’ambiente vicino al fiume.



Domenica 8 maggio 2022 in valle Cervo si svolgerà una 𝐜𝐚𝐦𝐦𝐢𝐧𝐚𝐭𝐚 di raccolta di 𝐞𝐫𝐛𝐞 𝐬𝐩𝐨𝐧𝐭𝐚𝐧𝐞𝐞 e un 𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨 batterico di 𝐟𝐞𝐫𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 insieme a Nicolò Pagnanelli (Spontaneus lab) e Pietro Ganni (EDGA Association). Dopo la camminata e il laboratorio, la domenica pomeriggio verrà festeggiata con un momento di 𝐝𝐞𝐠𝐮𝐬𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 selvatica aperta al pubblico accompagnata dal 𝗱𝗷 𝘀𝗲𝘁 di Malamacabre.



Fluviale è parte di Tact, progetto vincitore dell’avviso pubblico Creative Living Lab – 3 edizione, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura in cui Better Places Aps è partner della capofila Fondazione Pistoletto Onlus. Questo il p𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝗺𝗮 nel dettaglio: 𝐃𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐜𝐚 𝟖 𝐌𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨, 𝐨𝐫𝐞 𝟏𝟎.𝟑𝟎-𝟏𝟓.𝟎𝟎 Camminata di raccolta di erbe spontanee e laboratorio batterico di fermentazione con Nicolò Pagnanelli (Spontaneus lab) e Pietro Ganni (EDGA Association) Posti limitati, si richiede prenotazione diretta su www.eventbrite.it cercando "fluviale" tra gli eventi o inviando una mail a info@spaziohydro.com.



Qual è la personalità botanica e microbica di una valle fluviale?



La Valle Cervo ospita erbe e frutti spontanei su cui vivono miliardi di microrganismi: si farà insieme un viaggio nelle conoscenze botaniche del luogo, interrogandosi sugli intrecci che appaiono tra l'uomo, il mondo vegetale ed i microrganismi, ed assaggiando, sulla via, alcuni prodotti fermentati. Seguirà la produzione di una bevanda fermentata fatta con le spontanee raccolte durante l'esplorazione.



𝐀𝐩𝐩𝐮𝐧𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝟏𝟎.𝟑𝟎 𝐚𝐥 𝐂𝐢𝐫𝐜𝐨𝐥𝐨 𝐕𝐚𝐥𝐞𝐭, 𝐥𝐨𝐜𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚̀ 𝐀𝐬𝐦𝐚𝐫𝐚, 𝐒𝐚𝐧 𝐏𝐚𝐨𝐥𝐨 𝐂𝐞𝐫𝐯𝐨 (𝐁𝐢𝐞𝐥𝐥𝐚).



Durante la camminata ci sarà un’introduzione ai saperi etnobotanici dell’arco alpino, con un focus su alcune erbe spontanee presenti nella Valle e un’introduzione alle bevande fermentate e al mondo dei microrganismi. Verranno raccolte alcune erbe con cui successivamente verrà prodotta una bibita fermentata. 𝐈 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞𝐜𝐢𝐩𝐚𝐧𝐭𝐢 𝐬𝐨𝐧𝐨 𝐢𝐧𝐯𝐢𝐭𝐚𝐭𝐢 𝐚 𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐫𝐞: - 𝐩𝐫𝐚𝐧𝐳𝐨 𝐚𝐥 𝐬𝐚𝐜𝐜𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐢𝐯𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐢𝐯𝐢𝐝𝐞𝐫𝐞 "𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚 𝐞 𝐨𝐟𝐟𝐫𝐢" - 𝐮𝐧 𝐯𝐚𝐬𝐨 𝐨 𝐛𝐨𝐭𝐭𝐢𝐠𝐥𝐢𝐚 𝐝𝐢 𝐯𝐞𝐭𝐫𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐜𝐚𝐩𝐢𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐝𝐢 𝟏 𝐥𝐢𝐭𝐫𝐨 𝐨 𝐩𝐢𝐮̀ 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐛𝐞𝐯𝐚𝐧𝐝𝐚 𝐟𝐞𝐫𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐭𝐚 𝐃𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐜𝐚 𝟖 𝐌𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨, 𝐨𝐫𝐞 𝟏𝟔.𝟎𝟎 - 𝟏𝟗.𝟎𝟎 Aperitivo e DJSET selvatico MALAMACABRE djset Assaggi e degustazione di preparati e fermentati con erbe spontanee a cura di Nicolò Pagnanelli e Pietro Ganni. 𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐥𝐢𝐛𝐞𝐫𝐨.



𝐍𝐢𝐜𝐨𝐥𝐨̀ 𝐏𝐚𝐠𝐚𝐧𝐞𝐥𝐥𝐢, gastronomo, forager e curatore di Spontaneus lab e Ufe club. Spontaneus lab è un progetto di ricerca e sperimentazione nato nel 2018: tramite didattica e pratiche esperienziali il progetto indaga la dimensione selvatica e libera che caratterizza la vegetazione spontanea e la fermentazione degli alimenti, organizzando workshop di raccolta e fermentazione, formando chefs e professionisti e attivando laboratori creativi. Ufe club nasce nel 2022 come collettivo studentesco di indagine su foraging ed etnogastronomia all'interno dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo.



𝐏𝐢𝐞𝐭𝐫𝐨 𝐆𝐚𝐧𝐧𝐢 / EDGA Association L’associazione EGDA (Ethnobotany and Gastronomic Diversity in the Alps - Biella) nasce nel 2016 con il fine di ricercare, studiare e confrontare le diversità gastronomiche e, in particolare, etnobotaniche, che caratterizzano diversi territori alpini, mettendo in risalto i cambiamenti e la continua co-evoluzione (crescita associata) tra ambiente, comunità e piante. Diversi studi condotti in Europa negli ultimi decenni hanno confermato che un numero altissimo di fattori influiscono e sono capaci di accrescere o diminuire la persistenza di saperi tradizionali locali legati alle piante (saperi etnobotanici): cambiamenti climatici, migrazione interna (urbanizzazione) e esterna, percezione di sé e dell’identità degli altri, lingua, religione, come anche fattori politici o economici. Le Alpi si sono mostrate un importante serbatoio di saperi locali legati alle piante, sia nelle valli turistiche ma specialmente nelle zone meno affette dal turismo di massa e periferiche come, ad esempio, la nostra suggestiva Valle Cervo.



𝐌𝐚𝐥𝐚𝐦𝐚𝐜𝐚𝐛𝐫𝐞



MalamaCabre è un volo di ricognizione che esplora i continenti sonori del pianeta Terra. Attraverso acque, venti, foreste, deserti, vulcani e giungle urbane. Welcome aboard at Bass Culture AirLine!