Candelo in fiore: Cristian Bonifacio svela gli ospiti e il programma dell’edizione 2022

La rassegna primaverile candelese, ormai famosa in tutto il Nord d’Italia, torna quest’anno con la sua diciottesima edizione in veste tutta nuova. Ce ne parla Cristian Bonifacio, presidente della Pro Loco di Candelo, svelando i dettagli dell’evento “Candelo in Fiore” che quest’anno si svolgerà dal 21 maggio al 5 giugno.

L’intervista a Cristian Bonifacio:







Per dare maggiore risalto al lavoro svolto dai florovivaisti all’interno del Ricetto medioevale, quest’anno la manifestazione avrà uno stampo meno mercatale e più culturale, con un calendario ricco di appuntamenti unito ad ospiti d’eccezione, tra cui il meteorologo di fama nazionale Luca Mercalli, che tratterà il tema del cambiamento climatico in montagna; il professore e biologo Stefano Mancuso, che tratterà il tema della comunicazione con le piante; l’ultra trailer Franco Collé, che racconterà la sua storia partendo proprio dal Biellese; e l’alpinista Simone Moro, che terrà una conferenza sull’alpinismo invernale svolto sotto gli 8.000 metri.

Per tutte le informazioni e l’acquisto dei biglietti: www.candeloeventi.it