Bioglio, inizia il ciclo di eventi “pianoTerra”

Il fine settimana nel comune di Bioglio vedrà la partenza dell’evento “pianoTerra” ospitato a villa Santa Teresa, il quale coprirà tutto il periodo primaverile fino ad inizio estate. Sabato 7 il programma prevede l’inaugurazione nel parco della villa alle ore 17 dove verrà presentato il progetto che da il nome alla serie di eventi. Ad accompagnare ci saranno le installazioni artistiche “Rosa Resistente” e “Inarrestabili”, a cura di Nicoletta Feroleto e Urban Kintsugi; la musica con gli Ozone e i Not Only Swing e, in conclusione, un aperitivo.



Si passa così a domenica 15 maggio con il percorso teatrale per bambini “Animali in... favola” a cura di A.R.S. Teatrando, dalle ore 16 alle 18. Domenica 12 giugno verrà la volta della prima escursione nel territorio biogliese, in partenza alle ore 14 mentre, sabato 18, il Pentachord Quintet presenterà il concerto “Animali in musica”. Si prosegue sabato 25 giugno con la seconda escursione con meta l’ex villa Sella, luogo che ospita un castagno secolare. In partenza da Banchette alle ore 14:45, l’escursione è organizzata in collaborazione con il FAI (Fondo Ambiente Italiano).



Infine, chiuderà il ciclo di eventi un pomeriggio musicale di jazz, soul e funk a tema “La natura in 100 anni di musica”.