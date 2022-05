Ailoche, nel weekend due iniziative targate Pro Loco

Doppia iniziativa della Pro Loco di Ailoche in programma per sabato 7 maggio, in occasione della festa della mamma di domenica 8. Nel corso della giornata saranno venduti per beneficienza i biscotti, divisi in 3 pacchi: pasta frolla al burro; cacao e gocce di cioccolato e, infine, farina integrale. Ad ospitare la vendita sarà la piazza di Crevacuore, dalle ore 9 alle 12.



Si proseguirà in serata, presso la sede di località La Valle, con la cena degli asparagi delle ore 20. Il menù, dopo un aperitivo di benvenuto, presenterà le principali pietanze: antipasto della casa; risotto agli asparagi; asparagi alla Bismark; toma; macedonia con gelato e caffè. Per info e prenotazioni, entro giovedì 5, contattare Simone al 340.8548403, Lucia al 339.6643030 oppure Elda al 338.6399926.