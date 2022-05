Sella SGR: partnership con la fintech MDOTM per Intelligenza Artificiale nei processi di investimento

Sella SGR, la società di gestione del risparmio del gruppo Sella, ha siglato una partnership strategica per integrare nei propri processi di investimento la tecnologia basata sull’Intelligenza Artificiale di MDOTM, fintech leader in Europa nello sviluppo di strategie d’investimento con AI per investitori istituzionali.

La collaborazione nasce dalla sinergia tra i team di investimento di Sella SGR e di MDOTM, uno dei più grandi in Europa incentrato sull’Intelligenza Artificiale e composto da fisici, data scientist, ingegneri e professionisti della finanza.

Grazie all’accordo, ALICE® (Adaptive Learning In Complex Environments) – la tecnologia AI proprietaria di MDOTM – verrà integrata nei processi di investimento di Sella SGR e, attraverso indicatori predittivi sul rischio e rendimento, permetterà di supportare la definizione dei portafogli e le scelte di asset allocation strategica e tattica, contribuendo anche allo sviluppo di nuove soluzioni.

“Siamo particolarmente orgogliosi di questa nuova collaborazione con MDOTM che ci posiziona sul mercato tra i primi Asset Manager ad integrare l’Intelligenza Artificiale e l’analisi dei Big Data nei processi di investimento. L’utilizzo di queste tecnologie ci permetterà di efficientare le strategie di asset allocation e di diventare ancora più competitivi grazie all’innovazione, in linea con i driver strategici del gruppo Sella” sottolinea Mario Romano, Direttore Investimenti di Sella SGR.

Tommaso Migliore, CEO & Founder di MDOTM commenta: “Lavorare con una realtà innovativa come Sella SGR in un’ottica di Open Innovation ci rende molto orgogliosi. Con i mercati finanziari che diventano sempre più complessi, creare sinergie tra l’esperienza operativa e il know how tecnologico è un fattore di successo. Grazie a uno dei team d’investimento specializzati in AI più grandi d’Europa e ingenti investimenti in ricerca, MDOTM è in grado di rafforzare le competenze e adattarsi alle esigenze dei nostri clienti, in qualità di partner strategico, per supportarli nell’integrare l’AI nel proprio processo di investimento”

Già utilizzata da numerosi investitori istituzionali in Europa e Stati Uniti, la tecnologia innovativa di MDOTM è stata nominata ‘Best product of the year 2022’ ai New York Fintech Awards, e ha ricevuto il premio AIFIN (Associazione Italiana Financial Innovation) nelle categorie Asset Management Innovation e Investment Advisory.