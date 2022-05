Demografia imprese, -0,38%. nel Biellese nel primo trimestre 2022

Nel corso del primo trimestre 2022 il sistema imprenditoriale biellese registra una lieve flessione: il saldo anagrafico delle imprese della provincia è pari a -64 unità a fronte delle 234 nuove iscrizioni e 298 cessazioni (nessuna cancellazione d’ufficio nel periodo).

Il bilancio tra le imprese iscritte e le imprese cessate si traduce, pertanto, in un tasso del -0,38%. Lo stock di imprese registrate al 31 marzo 2022 ammonta complessivamente a 16.903 unità.

Sono i settori dell’industria in senso stretto e del turismo a mostrare le maggiori contrazioni (rispettivamente -0,91% e -0,86%). Per quanto riguarda le imprese artigiane, nel corso del periodo in esame si registrano 88 iscrizioni e 124 cessazioni, portando a 4.826 il numero di imprese iscritte.

Questi i dati i del Registro Imprese della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, secondo i quali lo scenario economico generale appare complesso: l’inizio del conflitto in Ucraina ha ulteriormente inciso sui rincari energetici, rendendo ancora più difficoltoso l’approvvigionamento delle materie prime ed incrementando il livello d'incertezza, con riflessi sulla natimortalità del tessuto imprenditoriale.

«I dati sulla natimortalità delle imprese risentono - spiega Fabio Ravanelli, Presidente della Camera di Commercio - della maggiore concentrazione delle cancellazioni a fine anno, che vengono poi conteggiate nei tre mesi successivi. A questa dinamica fisiologica si aggiungono gli squilibri innescati dal conflitto russo-ucraino, la crescita dell’inflazione e l’andamento della disponibilità e dei prezzi di gas e materie prime, fattori che condizionano in maniera significativa il clima di fiducia degli imprenditori. La forte incertezza di questo momento storico influenza le scelte aziendali, anche sul fronte dell’apertura e chiusura di imprese, e richiede interventi volti a rimuovere gli ostacoli che f frenano lo svolgimento dell’attività produttiva per scongiurare possibili recessioni».