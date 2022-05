Un milione di euro di profumi contraffatti: la base era a Novara VIDEO

La guardia di finanza di Novara ha scoperto un giro di profumi di noti marchi, tutti contraffatti, con vendite non solo on line in tutta Italia e base in città. Le indagini sono partite a Novara dal fermo di un ambulante, senza licenza e con la merce "taroccata", e sono proseguite per più di un anno. Le fiamme gialle hanno scoperto un vero e proprio show room nel novarese in cui era conservata la merce. In tutta Italia sono state sequestrate oltre 17mila confezioni di profumi contraffatti, per un valore di mercato di circa 700mila euro. Il giro di affari complessivo è stato stimato in poco meno di un milione di euro, con una contestuale evasione fiscale stimata di circa 350.000 euro. Un cittadino marocchino residente a Novara è stato accusato del reato di importazione e commercio di prodotti falsi e ha patteggiato una condanna a un anno e 6 mesi di reclusione.