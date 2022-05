Quaregna: Scaldabagno va in corto e minaccia un incendio. Tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco

Probabilmente un corto circuito nell'impianto di riscaldamento acqua nel bagno ha provocato un principio d'incendio in un alloggio a Quaregna in via Avogadro. L'intenso fumo generato ha immediatamente messo in allarme i residenti che hanno richiesto l'intervento dei soccorritori. I Vigili del Fuoco, giunti sul posto, hanno immediatamente posto in sicurezza lo scenario mentre i sanitari del 118 hanno preso in carico le persone che hanno inalato il fumo, per procedere alle cure del caso.

Non è noto al momento l'ammontare del danno che parrebbe contenuto grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco.