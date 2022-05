Muzzano, asfalto bagnato, auto sbanda e finisce fuori strada, foto Mi Be per Newsbiella.it

Incidente questa mattina intorno alle 9,30 a Muzzano, in via Bertola, dove con molta probabilità per l'asfalto bagnato un'automobile è finita fuori strada.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del mezzo, i Carabinieri di Mongrando per gli accertamenti del caso e l'ambulanza medicalizzata del 118 che ha provveduto alle prime cure del conducente che sembra non aver riportato importanti lesioni.