Incendio Cossato, il Comune incontra la famiglia sfollata: "Pronta una casa per accoglierla"

Si è trovata una soluzione per la famiglia che, nella serata di martedì, ha vissuto momenti di profonda disperazione a causa del violento incendio scoppiato nella parte superiore della loro abitazione (leggi qui) . Le fiamme, infatti, hanno distrutto buona parte del tetto rendendo la loro residenza totalmente agibile. Così, a neanche 48 ore dal rogo, il comune di Cossato ha messo a disposizione del nucleo familiare un alloggio per tutto il tempo che sarà necessario.

A darne notizia il sindaco Enrico Moggio: "Stamattina ci siamo incontrati con la famiglia per un confronto condiviso. Alla fine si è scelto di mettere a disposizione un'unità abitativa di emergenza, di proprietà del Comune. A partire da questa sera, la famiglia potrà usufruirne fino a quando sarà necessario. Come amministrazione siamo al loro fianco in questo momento di enorme difficoltà ".