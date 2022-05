Cossato: Al volante in stato di ebbrezza abbatte un semaforo e si ribalta

Al volante in stato di ebbrezza abbatte un semaforo e si ribalta - Foto repertorio

Era trascorsa da poco la mezzanotte quando una giovane alla guida dell’utilitaria di famiglia è finita contro il semaforo di via Garibaldi a Cossato.

La scena che si è presentata ai Carabinieri della Radiomobile ha fatto pensare al peggio in quanto l'auto era appoggiata su un fianco dopo l'urto. Il timore era che qualcuno fosse rimasto incastrato nell’abitacolo. Fortunatamente i due occupanti sono riusciti ad uscire dall’auto praticamente illesi, tanto che hanno rifiutato il ricovero in ospedale dopo essere stati medicati sul posto dal personale sanitario del 118.

È andata meno bene riguardo all’accertamento etilometrico effettuato dai militari. La conducente è risultata positiva con un tasso alcolico di 1,5 gr./l., valore decisamente al di sopra della soglia consentita dalla normativa vigente. La patente le è stata immediatamente ritirata e l’auto, dopo essere stata messa in sicurezza dai Vigili del Fuoco, è stata rimossa con il carro attrezzi, e affidata al legittimo proprietario. È stato interessato il personale del comune per la pulizia del tratto stradale e per l’intervento di ripristino dell’impianto semaforico distrutto nell’urto.

Una volta conclusi i rilievi planimetrici e gli altri accertamenti di rito, dalla caserma cossatese i Carabinieri trasmetteranno un circostanziato rapporto alla Procura della Repubblica ed alla Prefettura.