5 ragazzi responsabili dei danneggiamenti a Zumaglia. Individuati dai Carabinieri saranno denunciati

Indagine lampo dei Carabinieri. Individuati i responsabili del grave danneggiamento di Zumaglia.

I Carabinieri della Stazione di Bioglio hanno ricostruito la vicenda a tempo di record ed individuato gli autori del grave gesto vandalico di fine aprile, quando alcuni sconosciuti si erano introdotti in un edificio di Zumaglia adibito a garage ed avevano devastato l’ambiente, danneggiando in maniera pesante i costosi mezzi d’opera parcheggiati all’interno. I protagonisti della vicenda sinora individuati sono cinque ragazzi residenti nei paesi del circondario. Le indagini proseguono in quanto non si esclude la presenza di eventuali altri complici. Il danno causato, non ancora perfettamente quantificato, supera abbondantemente i trenta mila euro e poiché non è coperto da assicurazione, è verosimile ritenere che la vittima chieda il doveroso risarcimento.

Conclusa l’indagine e ricostruita la vicenda in tutti i suoi dettagli, dalla caserma di Bioglio sarà inviata un dettagliata denuncia per danneggiamento aggravato diretta all’Autorità giudiziaria competente.