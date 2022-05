"Un dolce ricordo a una persona scomparsa" di Luca Stecchi scritta per Deborah, diventa una canzone

UN DOLCE RICORDO A UNA PERSONA SCOMPARSA

a Deborah

Poesia inserita nella raccolta poetica CET Scuola Autori di Mogol

UN DELICATO ADDIO

Il mio sorriso si fa cupo trasforma il mio viso in pianto non anelo la gioia ma reclamo la vita ho incontrato un Angelo non l 'ho riconosciuto di spine e di porpora il tuo viaggio non ricordo il messaggio ma soltanto il coraggio

IL TUO VIAGGIO

Triste e sola vagavi in aride contese e in rocce scoscese l'onda in tempesta ribolla avevi fermezza e dolce carezza mendace giocavi con fare soave tu rosa d'Autunno assopita di sonno rapita con il cuore pregavi e con l'anima anelavi

IL SOGNO

Adoro la sposa che in bianco si desta rigetta certezza e cerca purezza La ammalia il destino rinuncia alla prosa ma di cuor si riposa

Questo testo è dedicato a Deborah, una ragazza straordinaria strappata alla vita molto giovane da una brutta malattia diversi anni fa. Ho avuto la fortuna di incontrarla nel suo percorso terreno e di diventare suo amico. Una persona straordinaria. Un anno dopo la sua scomparsa ho scritto questo testo parole ispirate dal suo cuore, dalla sua grande umanità e dal suo sorriso. Un testo che ha raccolto il plauso anche nella raccolta di Aletti editore (Poesia inserita nella raccolta poetica CET Scuola Autori di Mogol) e nella raccolta (Un Fine Cioccolato amaro).

Questa opera è stata pensata per alimentare il ricordo di una vita che non c’è più… Una storia questa che nasce da un viaggio onirico e ricorda per certi versi una celebre canzone portata al successo da Adriano Celentano “Arcobaleno”. La genesi di questa opera cosi come :” UN DELICATO ADDIO” nasce da un sogno un viaggio onirico che Mogol ebbe dopo la morte di Lucio BATTISTI. In questo caso Debora ha ispirato il testo messo in voce da Cinzia Tomasi e musicato da Zaccaria Roj, un pensiero riportato in vita alcuni mesi fa. Cinzia Tomasi, dopo aver letto alcuni miei testi è stata colpita da questo in particolare e da dettagli che hanno portato la sua sensibilità a creare una meravigliosa canzone con una tonalità molto calda.

Luca Stecchi: "Sono nato a Biella il 21 Dicembre del 1977. Autore e Poeta. Vincitore di numerosi premi letterali e di poesia. Durante il mio percorso artistico ha potuto interagire e collaborare con grandi artisti, eccellenze della musica del cinema e del teatro. Da sempre sono impegnato nel mondo del volontariato e nel terzo settore. Dal 2015 ad oggi ho scritto più di 500 poesie, numerosi libri, ho realizzato video e audio-libri. Le mie emozioni sono diventate le vostre. E’ proprio lì che vi ho incontrato: tra le gioie dell’amicizia e la rabbia per la perdita di una persona cara. Tra lo stupore che nasce di fronte alla natura e l’intimità di un amore. ”La poesia contemporanea deve essere profumo di vita, sentimento che nasce da un fatto vero, dal proprio vissuto“ nel 2019 il grande Mogol scriveva così nella prefazione ad un libro del CET che contiene anche il mio scritto".

Cinzia Tomasi ha studiato basso elettrico alla Nam di Milano 32 anni fa col Maestro Giacomo Lampugnani, poi si è dedicata al canto corale, liturgico, pop e gospel, partecipando in diversi cori nel Biellese e al progetto di MUSICA GEOGRAFICA con Zaccaria Roj, di cui è uscito un doppio album a dicembre 2021. "Ho scelto questo testo da mettere in voce - racconta Cinzia Tomasi- dopo aver visionato il libro di Luca. Ne avrei scelti molti altri, ma questo in particolare mi ha colpito molto. Un testo diviso in tre periodi, sembravano tre storie in una ma in realtà era un principio, una fine e un sogno… questo mi ha entusiasmato subito e quando Luca mi ha raccontato la storia mi sono sentita molto vicina per esperienze mie di vita.

Zaccaria Roj diplomato al CPM di Milano in chitarra acustica fingerstyle, ha collaborato con diversi musicisti biellesi. Nel 2019 è uscito il suo 1 cd strumentale A dicembre 2021 e uscito il 2 cd con Cinzia ed ora stano lavorando al 3 cd

Quest’opera vedrà anche la realizzazione di un video che accompagnerà questo progetto. A dare il volto e le movenze una giovane ragazza biellese di 21 anni sarà Lorenza Coda Zabetta, che racconta: "Sono nata a Biella il giorno 14 Maggio, ho frequentato l'istituto Eugenio Bona e una volta terminato il corso di studio ho deciso di intraprendere l'avventura di gestire un bar".

Lo studio di registrazione ancora una volta è lo studio Sound Sistemi a Santhià di Paolo Guercio. Uno studio molto famoso, dove cantanti di primo piano del panorama musicale vi hanno preso parte.

Riprese video e editing Maurizio Pellegrini, noto professionista del settore.