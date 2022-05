La squadra dei pulcini misti del Villaggio Lamarmora in visita al museo Vittorio Pozzo

La squadra dei pulcini misti anni 2011/12 del rione cittadino ha visitato il Museo di Vittorio Pozzo a Ponderano. I piccoli calciatori hanno ammirato i cimeli che ricordano la vita del più grande allenatore di sempre e le vittorie italiane ai mondiali del ‘34 e del ‘38.

“Avere la possibilità di conoscere la storia e i valori genuini dello sport del cuore è un'importante opportunità per la crescita dei ragazzi, in particolar modo quando storia e valori si fondono con la storia di personalità di grande ispirazione come il biellese Vittorio Pozzo" commentano i genitori dei giovani calciatori che stanno disputando un campionato pieno di vittorie non solo in campo, ma soprattutto sul piano dell’amicizia e dell’inclusione.

Il presidente Danilo De Cesco e Mister Domenico Paganelli sono molto soddisfatti di questa stagione: “Quest’anno possiamo anche ambire ad un buon piazzamento nei prossimi tornei!”