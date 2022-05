A Biella centri estivi all'insegna dell'inclusione e in un'unica sede: la Cerruti

Centri estivi 2022 in rampa di lancio. Sono due le principali novità di quest'anno. La prima concerne l’organizzazione del Centro Estivo dell’Infanzia direttamente da parte dell’amministrazione comunale, in quanto in precedenza è stata riscontrata una limitata accoglienza nei centri estivi organizzati dai soggetti No profit (oratori, associazioni genitori, associazioni no profit, etc…). Per questo motivo ci sarà un solo plesso dedicato. La sede scelta dall’amministrazione è quella della scuola Cerruti in via Delle Rogge. La gestione è stata data a mezzo di Procedura ad Evidenza pubblica, per la quale i termini sono scaduti il 28 aprile. Il costo di gestione è pari ad euro 37.700 a cui si aggiunge il servizio mensa, quantificato in 3.000 euro, che saranno pagati dall’amministrazione direttamente alla ditta erogatrice dei pasti.

L’inizio del centro estivo dell’Infanzia per i bimbi dai 3 ai 5 anni è fissato il 4 luglio e proseguirà per quattro settimane, concludendosi il 29 luglio. L’orario andrà dalle ore 7,30 del mattino alle 17,30, con un numero massimo di iscritti pari a 40. Verranno riservati tre posti a bambini/e con disabilità certificata.

La priorità nell’iscrizione è data a chi risiede a Biella, ma il servizio è esteso anche ai bambini non residenti, qualora risultassero posti disponibili non coperti dai residenti, tenendo presente l’ordine cronologico di presentazione della domanda.

Rispetto agli ultimi anni non verrà attivato il Centro estivo di Pavignano, ma in base alle iscrizioni si valuterà il trasporto, andata e ritorno, con fermata intermedia a Chiavazza.

La seconda novità riguarda la possibilità ai bambini/e con disabilità certificata di accedere a tutti i centri estivi corrispondendo ai soggetti organizzatori il costo dell’operatore individuato per tale servizio.

Per ciò che concerne i centri Estivi Minori, dai 6 ai 17 anni, la durata sarà di sei settimane, a partire dal 13 giugno fino al 29 luglio. L’amministrazione tramite una manifestazione di interesse individuerà soggetti No profit, con o senza sedi proprie, con esperienza minima di tre anni. Resta invariata la formula, tanto apprezzata, dei VOUCHER a sostegno delle famiglie. In totale l’importo dedicato ai Centri estivi 2022 ammonta a 121mila euro.

L’assessorato all’Istruzione e alle Politiche giovanili della Città di Biella è pronto a convocare un tavolo informativo per coordinare l’avvio dei Centri estivi. L’appuntamento è in programma giovedì 12 maggio (alle 16) nella sala riunioni di Palazzo Pella.

Dalla settimana prossima sarà pubblicata la modulistica per i soggetti No profit e quella relativa ai Voucher. Nei centri estivi sia per l’Infanzia, sia per i Minori, saranno riservati dei posti a soggetti in povertà educativa segnalati dai Servizi Sociali segnalati dall’Area minori del Comune di Biella.

L’assessore all’Istruzione e alle Politiche giovanili sottolinea di aver voluto modificare l’iscrizione dei diversamente abili a tutti i centri estivi per risolvere le criticità emerse in passato. Nei prossimi giorni sarà organizzata una riunione di confronto con chi opera nel settore al fine di spiegare queste novità. L’amministrazione è pronta per svolgere un’attività di coordinamento.