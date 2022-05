Accessori per lenti a contatto: 4 strumenti di cui non puoi fare a meno

e lenti a contatto sono diventate un prodotto indispensabile per la vita quotidiana di molti.

Non dobbiamo dimenticare, tuttavia, che si tratta di dispositivi medici a tutti gli effetti, e in quanto tali vanno trattati con la massima cura .

Sia per chi è alle prime armi, che per i veterani che preferiscono le lenti a contatto agli occhiali , esistono alcuni accessori che possono facilitare la pulizia e manutenzione delle lenti. Vediamone insieme alcuni esempi, dai quelli più tradizionali ai più innovativi.

Contenitore

Il contenitore per lenti a contatto è assolutamente indispensabile. Fondamentale per la cura e manutenzione quotidiana delle lenti, il contenitore è usato per conservare temporaneamente le lenti in uno spazio pulito e privo di germi o batteri che potrebbero provocare fastidiose infezioni oculari.

A seconda della tipologia di lente a contatto e della quantità di prodotti curativi utilizzati, sono disponibili diversi tipi di contenitori che permettono una cura completa delle lenti per ogni esigenza.

Pulitore a ultrasuoni per lenti a contatto

Il pulitore a ultrasuoni può essere definito “la versione evoluta del contenitore per lenti a contatto”.

Questo strumento si serve della tecnologia ad ultrasuoni combinata con con un detergente specifico per lenti a contatto per igienizzare a fondo le lenti, rimuovendo germi e batteri potenzialmente pericolosi.

Grazie alla vibrazione data dagli ultrasuoni, la soluzione “massaggia” le lenti all’interno del contenitore, lasciandole igienizzate e pronte all’uso.

Esistono vari modelli di pulitori a ultrasuoni per lenti a contatto, e nonostante alcuni siano adatti a tutti i tipi di lenti, altri possono essere usati solo per la pulizia di lenti rigide. Prima di procedere all’acquisto, è preferibile verificare se il modello scelto sia adatto alle proprie esigenze.

Strumento per l’applicazione delle lenti

Nonostante in molti casi ci si faccia l’abitudine, è normale che non tutti si sentano a proprio agio all’idea di doversi toccare gli occhi con le dita nel tentativo di mettere o togliere le lenti a contatto.

A questo scopo, è stato creato uno strumento di ausilio per l’applicazione e rimozione delle lenti (noto generalmente come ventosa), che ha proprio l’obiettivo di limitare il contatto fra le dita e i bulbi oculari.

Germi e batteri non costituiscono l’unico pericolo per l’occhio. Una scorretta applicazione o rimozione, in cui il bulbo oculare viene toccato o graffiato con le unghie, può provocare danni o lesioni alla cornea.

Per questo motivo, uno strumento come la ventosa puo essere di grande aiuto per facilitare l’operazione, ed evitare graffi o eventuali danni, soprattutto per chi porta le unghie lunghe.

Filtro salvalenti

Le lenti a contatto sono per natura molto scivolose. Per evitare di perdere una o entrambe le lenti nel processo di applicazione o rimozione, si puo ricorrere al cosiddetto “filtro salvalenti” da posizionare sull’apertura dello scarico del lavabo.

Grazie ai microfori sulla superficie, il filtro salvalenti fa in modo che l’acqua possa sgorgare dal lavandino fino nello scarico senza problemi, ma che una o piu lenti eventualmente scivolate all’interno del lavabo vengano trattenute e non finiscano nelle tubature.