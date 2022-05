Ramella Pralungo scrive all'Anas per sollecitare interventi alla Panoramica Zegna e Mongrando

In riferimento allo stato manutentivo delle strade passate nel maggio del 2020 dal patrimonio provinciale a quello Anas, sul degrado delle quali arrivano numerose segnalazioni, il Presidente Emanuele Ramella Pralungo ha inviato oggi una lettera al direttore di Anas Piemonte e Valle d'Aosta ing. Gemelli, per sollecitare gli interventi urgenti, in particolare sulle strade 232 Variante Panoramica Zegna e 338 di Mongrando: “Egregio Direttore sono a scriverle in merito allo stato manutentivo delle strade di cui in oggetto che dal 10 maggio dello scorso anno sono state acquisite al Vs. patrimonio. Ricevo numerose segnalazioni che lamentano il forte stato di degrado della piattaforma a causa dello sgretolamento del conglomerato bituminoso, in particolare lungo la strada denominata 232 Variante Panoramica Zegna Variante nel tratto compreso tra la località Parlamento in Comune di Cossato e la località Falcero in Comune di Valdilana. Anche la strada denominata 338 di Mongrando, nel tratto tra i comuni di Mongrando e Zubiena è fortemente ammalorata. Pur essendo certo che sono già nei vostri programmi gli interventi per ridare a queste strade il corretto assetto prestazionale, anche in funzione della loro importanza strategica per il territorio biellese, Vi chiedo di intervenire il più celermente possibile”.