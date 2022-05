Fra Galdino, il progetto di raccolta cibo della Caritas compie 8 anni

Il progetto per la raccolta e la distribuzione capillare dei cibi, ha ormai 8 anni, essendo partito nel 2014 in Valle Elvo, ma, sicuramente non li dimostra!

Anche se è cresciuto e si è moltiplicato mantiene quella freschezza e genuinità che erano quelle dei primi giorni. Lo testimonia il fatto che dagli 11 paesi della valle Elvo del 2014 sono diventati, nel 2021, 38 paesi sparsi per tutto il territorio biellese.

Questi nuovi paesi si sono aggiunti spontaneamente, avendo sentito parlare di questo progetto che garantiva, mese dopo mese, quantità di prodotti in maniera costante, sollevando le comunità da una spesa importante per il cibo che poteva ormai essere usata per pagare gli affitti o la luce e il gas di tante famiglie. Ultimamente si sono aggiunti Gaglianico ( che ha ripreso Fra Galdino con nuove e giovani forze), Ponderano e la Parrocchia di San Cassiano a Biella.

Sicuramente le famiglie povere non ci mancheranno mai, saranno sempre sfortunatamente moltissime, ma come lo sono quelle che si accollano la spesa del cibo per quelle in gravi difficoltà.

In questi 8 anni di attività sono stati raccolti complessivamente 619 tonnellate di cibo, con una media annua di oltre 77 tonnellate. Ci sono stati degli anni di record (il 2017 con 102 tonnellate) e degli anni meno generosi, con un picco negativo di 72 ton nel 2017. Oggi (dati 2021) le tonnellate sono sopra la media e si sono raccolte 81 tonnellate anche se i dati di Cossato ( che contava per 8/10 tonnellate anno) non ci sono pervenuti.

Per quanto riguarda il rapporto fra le famiglie donatrici e le famiglie assistite ci sono i precisi dati della valle Elvo che ci dicono di aver avuto, nel 2021, 296 famiglie donatrici a fronte di 144 assistite.