Enerbit, Biellese sempre più green con nuove stazioni di ricarica per veicoli elettrici FOTO

Entro l'estate in provincia saranno attive 70 colonnine dedicate alla ricarica delle auto elettriche. Dove? Un po' ovunque...a Biella ma anche per esempio a Pollone, Castelletto, Portula, e Rosazza.

Il piano dell'azienda pubblica biellese della mobility Enerbit procede a pieno ritmo. Proprio in questi giorni, la ditta incaricata sta procedendo alla posa di alcune stazioni in città in via Bertodano e in via Ramella Germanin, ma anche in via Coda e in via Arnulfo (questa sarà tra le ultra veloci), ma anche nel circondario. Tra i Comuni interessati in questi mesi ci sono Pollone, Veglio, Camburzano, Camandona e molti altri.

“Il nostro obiettivo – spiega il presidente Enerbit Paolo Maggia – è rendere la diffusione delle colonnine il più omogenea possibile. Naturalmente dal punto di vista dell'investimento è più attrattivo un comune più grande, ma non è quello a cui puntiamo. Il nostro obiettivo è quello di rendere più attrattivo l'intero territorio, mettendo a disposizione servizi. Ed ecco che una stazione di ricarica serve in grandi ma anche in piccole realtà. Servizi come questo portano anche turismo. Ed è quello a cui miriamo noi. Svolgiamo un'azione importante per il territorio e continueremo a farlo”.

In questi giorni sono state posate alcune stazioni in via Bertodano a Biella, in via Ramella Germani, via Coda, ma anche a Camburzano per esempio. “Per arrivare a una colonnina – spiega il direttore Enerbit Alberto Prospero – ci sono alcune app che in base a dove sei ti guidano. Capita dunque che turisti che si trovano per caso a passare in un piccolo paese che non avrebbero mai visto, dovendo caricare il veicolo si fermino e si trovino a visitarlo. E allo stesso modo è anche un importante incentivo per chi ha seconde case”.

L'energia erogata è al 100% prodotta da fonti rinnovabili ed è anche in un certo senso un piccolo aiuto per i comuni che scelgono di mettere questo servizio: Enerbit ha infatti previsto nel contratto che chi si aggiudica la posa delle stazioni per 20 anni dovrà riconoscere una parte del canone anche alle amministrazioni.

Nel dettaglio, in provincia le colonnine di ricarica attive oggi sono 22. Di queste, una si trova a Biella davanti alla Provincia in piazza Unità d'Italia, che è stata la prima ad essere stata inaugurata, e le altre sono invece ad Arborio, Bioglio, Candelo, Cavaglià, Curino, Gaglianico, Massazza, Muzzano, Mottalciata, Pettinengo, Sala, Sandigliano, Strona, Villanova, Valdengo e Vallanzengo.

In questi giorni si sta invece procedendo alla posa a Biella in via Ramella Germanin, via Bertodano, via Coda, altre in piazza Borsellino, piazza Colonnetti, piazza XXV Aprile, piazza Sandro Pertini e una ultra veloce in via Arnulfo, un'altra sempre ultra veloce in via Salvo d'Acquisto.

Altre saranno posate a Camandona, Camburzano, Campiglia, Castelletto, Lessona, Mezzana, Miagliano, Occhieppo Superiore, Piedicavallo, Pollone, Portula, Quaregna Cerreto, Roppolo, Rosazza, Salussola, Torrazzo, Veglio, Vigliano, Zimone e a Soprana in Valdilana.