160 anni di Poste Italiane, Uncem, Bussone: "Grazie dell'attenzione verso i piccoli Comuni"

"In rappresentanza di Uncem e di tutti i Comuni montani ho partecipato stamani alla Nuvola di Roma alla festa per i 160 anni di Poste Italiane, alla Presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Voglio ringraziare i Vertici di Poste, la presidente Bianca Maria Farina, l'ad Matteo Del Fante, il Condirettore Giuseppe Lasco per l'attenzione costante, rimarcata stamani, verso i piccoli Comuni e le nostre comunità. Insieme, in attuazione della legge 158/2017 stiamo facendo un percorso importante, che cresce. Lo ha rimarcato anche il Ministro Giorgetti, che ringrazio. E lo ha detto benissimo il Capo dello Stato dal palco della Nuvola, accanto ai Sindaci di piccoli Comuni e ai dipendenti di Poste italiane che hanno operato nel corso dell'emergenza pandemica con abnegazione e senso dello Stato. Il lavoro con Uncem per i territori, le comunità, i piccoli Comuni, con Poste, prosegue".

Lo afferma Marco Bussone, Presidente nazionale Uncem.