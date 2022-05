Valle San Nicolao, pubblicato il bando di gara per la concessione della palestra comunale

Il comune di Valle San Nicolao rende noto che, in esecuzione della determinazione del responsabile del servizio n.°24 del 04/05/2022, è indetto il secondo bando di gara per l'affidamento in gestione della palestra comunale sita in frazione chiesa; i partecipanti alla gara dovranno far pervenire la propria offerta entro il 06/06/2022.

Il bando completo è visionabile presso il sito istituzionale del comune di Valle San Nicolao nella sezione bandi di gara, all’indirizzo: https://www.comune.vallesannicolao.bi.it/Home/Bandigare/Dettagli-Bandi?ID=53478-1.