Valdilana, maggio all’insegna degli incontri con la cittadinanza

Mese intenso quello di maggio per l’amministrazione comunale di Valdilana che lancia una serie di incontri con la cittadinanza, ognuno in programma in una diversa frazione e in partenza alle ore 20:45. Si inizia lunedì 9 maggio al teatro Giletti di Ponzone per proseguire mercoledì 11 alla sala Biagi di Valle Mosso, lunedì 16 all’ex mulino Susta di Soprana mentre, mercoledì 18 al CineRicreatorio di Prativero, si parla di acqua con Cordar Valsesia.



Gli ultimi due appuntamenti sono alla Casa del popolo di Crocemosso, lunedì 23 maggio, e all’auditorium dell’istituto Gae Aulenti di Mosso, mercoledì 25.