Pralungo, Ztl in centro: c'è la proposta. In arrivo anche sentiero intitolato a Donatella Coppa

Nel consiglio comunale di Pralungo è stato approvato il rendiconto ed una importante variazione di bilancio che principalmente riguardava la maggiore entrata di 154.000 euro, relativi ai fondi alluvionali stanziati dalla Regione Piemonte. “Serviranno – spiega il sindaco Raffaella Molino - per ricostruire il ponte pedonale della passerella e una delle due frane che ha interessato la via Matteotti lungo la strada che porta alla frazione di Sant'Eurosia e che ha costretto ad un restringimento della carreggiata”.

L'altra importante novità riguarda il centro estivo che ritornerà ad avere una sede a Pralungo. “È stato condotto un sondaggio fra le scuole e ben 22 bambini della materna e 18 della scuola primaria hanno espresso una volontà di adesione – sottolinea il primo cittadino - Perciò è stato chiesto all'Unione Montana di prevedere un sede anche a Pralungo nel bando di prossima pubblicazione per l'assegnazione del servizio”.

Per quel che riguarda il rendiconto, al netto degli accantonamenti, l'avanzo di amministrazione risulta essere di 67.000 euro. “Di questi si spera di poterne destinare 20.000 per il progetto denominato 'il percorso di Donatella Coppa', la giovane guida alpina prematuramente scomparsa e a cui i ragazzi delle scuole medie nel 2017 avevano proposto di intitolarle un sentiero di collegamento fra il polivalente e il campo sportivo – afferma Molino - partecipando ad un concorso nazionale promosso dal dipartimento delle pari opportunità. Il Comune l'ha fatto proprio ed ha partecipato ad un bando della Regione Piemonte sull'impiantistica sportiva, nella speranza di poter ottenere un contributo per la sistemazione del sentiero e la costruzione di una parete per l'arrampicata”.

A fine seduta è stata consegnata ai consiglieri una proposta per il regolamento sulla Ztl. “Al fine di risolvere i problemi del traffico in centro paese – puntualizza il sindaco - si vorrebbe istituire una zona Ztl che intereserebbe via Gramsci e via Matteotti. Si conta di approvare il regolamento nel successivo consiglio comunale dopo aver recepito le osservazioni dei consiglieri”.