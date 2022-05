Edilnol Pallacanestro Biella comunica che è stata firmata la risoluzione del contratto che legava il club e Tommaso Bianchi fino al 30 giugno prossimo.

"A Tommaso - si legge nella nota stampa - vanno i ringraziamenti di tutta la società, dello staff e di tutto l'universo rossoblù per l'impegno profuso in questa stagione, fondamentale per centrare l'obiettivo della salvezza senza playout, e i migliori auguri per il proseguo della sua carriera".