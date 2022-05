Karate, ori e bronzi per Funakoshi al 3° Trofeo Città di Borgosesia

Si è svolta al Pala Loro Piana la gara Interregionale “3° Trofeo città di Borgosesia” che ha visto la partecipazione di 36 Club provenienti da 4 regioni. La Funakoshi 1976 di Candelo, diretta dal Maestro Damiano Rovatti, ha dominato nella classe Cadetti (14-15 anni) conquistando 2 ori e 2 bronzi. Christian Spilinga è stato il primo a salire sul tatami di gara nella categoria da 35 a 47 kg. e ha offerto al numeroso pubblico, ritornato finalmente presente nei palazzetti, spettacolari prestazioni tatticotecniche, dominando la difficile categoria (che prevede ben 12 kg. di differenza) e conquistando l’oro.

Nella successiva categoria dei 52 kg. hanno ben rappresentato i colori del Club: Carlo Gozzi e Giovanni Garrione (al suo debutto in gara). Gozzi ha vinto tutti gli incontri prima del termine regolamentare per superiorità tecnica con punteggio di 9-0, conquistando uno splendido oro. Garrione ha concluso la gara al terzo posto. Infine, nella categoria 57 kg., Davide Nuccio e Stefano Sasso hanno offerto ottime prove: Nuccio sale sul podio per la medaglia di bronzo dopo 3 incontri dominati tatticamente, mentre Sasso chiude al 5° posto dimostrandosi in continua crescita sui tatami di gara.